Международные Паскевичские чтения пройдут в Гомеле в ноябре

17 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. I Международные Паскевичские чтения пройдут в Гомеле 21-22 ноября, сообщили БЕЛТА в Гомельской областной универсальной библиотеке имени В.И.Ленина, которая станет местом проведения конференции.

Чтения соберут представителей из Беларуси и России. В числе участников - специалисты библиотечного и музейного дела, историки, краеведы, архивисты, сотрудники публичных библиотек, преподаватели высших учебных заведений, аспиранты, студенты.

Конференция будет проходить в форме пленарного заседания и обсуждения в трех секциях. Проблемно-тематическое поле чтений включает разноплановые направления. Это и жизнь, деятельность князей Паскевичей, и общественно-политическая деятельность представителей рода в контексте белорусской истории, и культурное взаимодействие на белорусских землях в их эпоху. Также речь пойдет о географии мест, связанных с именами князей Паскевичей, их известных современниках и истории взаимоотношений. Еще один блок вопросов посвящен книжной культуре как важной части историко-культурного наследия и музейной деятельности публичных библиотек.

Всего будет представлено 30 докладов, исследований, познакомиться с которыми можно в сборнике материалов.

Также для участников мероприятия разработана экскурсионная программа. Планируется, что они посетят Гомельский дворцово-парковый ансамбль, музей истории города Гомеля, Ветковский музей старообрядчества и белорусских традиций имени Ф.Г.Шклярова.

Организуют Международные Паскевичские чтения областная универсальная библиотека имени В.И.Ленина при поддержке Белорусской библиотечной ассоциации и главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома.-0-