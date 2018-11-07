Международные тьюторы проводят мастер-класс для белорусских кинематографистов

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международные тьюторы от B2B Dос проводят сегодня на площадке Национальной киностудии "Беларусьфильм" открытый мастер-класс "Основы международной копродукции в документальном кино" для белорусских кинематографистов и других участников индустриальной платформы ХХV Минского международного кинофестиваля "Лістапад-2018", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-центре фестиваля.

"Мастер-класс посвящен основам международной копродукции в документальном кино. Представители B2B Doc расскажут, как формировать историю для международного рынка, правильно бюджетировать проект, найти опытных иностранных партнеров, подготовить проект к питчингу, как должен выглядеть трейлер и о прочих важных деталях, ведущих к успеху проекта. Тьюторы B2B Doc сами активно работают в киноиндустрии и знают на собственном опыте, каковы сейчас тенденции на международном рынке копродукции и на какие подводные камни могут наткнуться начинающие документалисты. В 16.00 белорусские режиссеры и продюсеры презентуют свои проекты на стадии развития, а международные эксперты оценят их и дадут практические советы. В 18.00 стартует лекция Евы Бразджионите "Creative Europe Media Desk & Варианты финансирования", - рассказали в пресс-центре.

Проект из Стокгольма B2B Doc - Baltic to Black Sea Documentary Network уже провел на "Лістападзе" воркшоп по развитию сюжетов. "Для участия в воркшопе, который состоялся в рамках индустриальной платформы 5 и 6 ноября, было отобрано 13 документальных кинопроектов из Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы, России, Украины. Тьюторами воркшопа стали Яльмар Пальмгрен, Анастасия Кириллова, Виктор Нурденшельд и Моника Франчак. Под их руководством участники - продюсеры и режиссеры - поработали над сюжетами своих фильмов", - отметили организаторы.

B2B Doc - неформальное объединение кинодокументалистов, живущих и работающих в странах от Балтийского до Черного моря, помогающее кинодокументалистам из постсоветских стран выйти со своими проектами на международные рынки финансирования документального кино в совместном производстве с европейскими продюсерами.

ХХV Минский международный кинофестиваль "Лістапад-2018" проходит в Минске по 9 ноября. Основными площадками форума в этом году стали кинотеатры "Центральный", "Мир", "Пионер", "Москва", "Беларусь", Falcon Club Бутик Кино и Музей истории белорусского кино. Учредителями кинофестиваля выступают Министерство культуры и Минский городской исполнительный комитет. Организатор - Центр визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн".-0-