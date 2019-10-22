Международный духовно-просветительский покровский фестиваль открывается в Гомеле

22 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. I Международный духовно-просветительский покровский фестиваль пройдет в Гомеле с 22 по 30 октября, рассказали корреспонденту БЕЛТА в информационном отделе Гомельской епархии.

Мероприятие состоится по благословению архиепископа Гомельского и Жлобинского Стефана. Планируется участие представителей храмов, соборов, монастырей и скитов из девяти стран.

Фестивальные локации разместятся в здании Гомельского государственного цирка. На ближайшие девять дней здесь запланирована большая программа. Это время духовных бесед, лекций, творческих встреч, выставок, концертов, конкурсов, благотворительных акций. Составлено и киноменю, в котором предусмотрена демонстрация тематических фильмов и мультфильмов. Цикл мероприятий рассчитан на взрослых и детей.

Универсальная выставка-ярмарка предложит широкий ассортимент товаров из разных уголков континента. Можно приобрести иконы, книги, церковную утварь, а также памятные сувениры ручной работы. Будут представлены и товары для здоровья, включая мед, травы, свежий монастырский хлеб, растительное масло, крупы, чай, сладости. Специальная локация будет работать для детей.

Вход на все проекты свободный. "Каждый сможет найти себе мероприятие или собеседника по душе", - отметили в оргкомитете. Программа каждого дня рассчитана с 10.00 до 19.00.

Масштабный проект подготовлен Гомельской епархией впервые. С августа мероприятия под знаком Международного духовно-просветительского фестиваля уже прошли в трех городах канонической территории Гомельской епархии. Завершает программу Гомель.

Фестиваль организован при поддержке Гомельского горисполкома.-0-