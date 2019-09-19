Международный фестиваль "Арт-парад в Витебске" впервые пройдет в январе 2020 года

19 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Международный фестиваль-конкурс "Арт-парад в Витебске" пройдет в областном центре 8-10 января 2020 года, сообщили БЕЛТА в Центре культуры "Витебск".

Центральной площадкой действа станет концертный зал "Витебск". В конкурсной программе могут принять участие творческие коллективы и исполнители в возрасте от 7 до 25 лет включительно по нескольким номинациям. Среди них - "вокал" (эстрадный, народный, академический) и "хореография" (эстрадный, народный и классический танцы).

"Обладатель главного приза в каждой номинации будет приглашен на одно из официальных мероприятий Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", - отметили в центре культуры.

Для участия в проекте необходимо предоставить информацию о себе по электронной почте: ARTparad.vitebsk@gmail.сom. Материалы принимаются по 15 декабря. Подробнее ознакомиться с правилами подачи заявки можно на сайте ЦК "Витебск".

Учредителями фестиваля стали Центр культуры "Витебск" - дирекция Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" и одна из турфирм города. Проект проводится при поддержке Витебского горисполкома.-0-