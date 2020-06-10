Международный фестиваль "ФотоКрок" в Витебске в этом году пройдет онлайн

10 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. V Международный фестиваль фотографии "ФотоКрок" имени Сигизмунда Юрковского в этом году проведут в онлайн-режиме 25-28 июня, написал на своей странице в Facebook директор фестиваля Василий Прудников, сообщает БЕЛТА.

В программе форума - конкурс "Мои дороги" (прием работ продлится до 15 июня, сейчас их более 240), выставки и творческие встречи с мастерами фотографии из Беларуси, России, Украины, Латвии и Польши. Также участники фестиваля смогут показать свои работы профессиональным фотографам, пройдет блиц-конкурс и награждение. Все это будет организовано через прямые эфиры, онлайн-трансляции из Витебска, Москвы, Санкт-Петербурга, Риги, Варшавы, Одессы и других городов.

"Это будет необычный формат, но по-своему интересный. Надеемся, он останется в истории как уникальный прецедент, так как фестивальную обстановку, да еще в Витебске, не заменишь никакими сверхпроводящими технологиями", - отметил Василий Прудников.

Витебский "ФотоКрок" традиционно собирает участников и гостей во время празднования Дня города. Первый фестиваль прошел в 2016 году.-0-