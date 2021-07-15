Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" - главное

Сегодня официально открывается XXX Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске". Почти на неделю город над Двиной станет сердцем духовного и культурного единства. Витебск превратится в масштабный концертный зал и зону ярких мероприятий музыкального праздника.

Основные события "Славянского базара в Витебске" пройдут с 15 по 18 июля. Дополнительные продлят праздник еще на два дня: 14 и 19 июля. На форуме ждут представителей 33 стран, в том числе порядка 5 тыс. артистов.

Несмотря на то, что официальная часть - торжественная церемония открытия "Славянского базара" состоится 15 июля на главной сцене только вечером, Витебск второй день уже живет в фестивальном ритме. Какая атмосфера царит в эти дни в городе над Двиной и чем удивляют гостей юбилейного международного форума искусств – яркие моменты в нашей подборке.

Первым концертом "Славянского базара" в Летнем амфитеатре стала симфоническая рок-феерия

На специально оборудованном катке на сцене амфитеатра артисты танцующего оркестра и балета на льду показали целую историю. И каждый зритель, пожалуй, понял ее по-своему, увидев в отточенных па и драму, и страсть, и любовь, причем не только к человеку, но и к музыке. Время концерта пролетело незаметно. То, как удачно сплелись классика, рок и хореография, подтверждали не смолкавшие аплодисменты зрителей в Летнем амфитеатре. Дебют "Увертюра к фестивалю. Огонь и лед" растопила сердца меломанов. Теперь фестивальный Витебск будет с нетерпением ждать новую программу, которую сборный коллектив планирует привезти на следующий "Славянский базар".

"У всех исполнителей классическое музыкальное образование, но только на классике коллектив не останавливается, равно как и балет на льду Санкт-Петербурга, который еще сосем недавно не мыслил себя вне произведений Чайковского и Шуберта. Оба творческих коллектива сошлись на почве общих интересов и перешагнули свои привычные амплуа, создав нечто грандиозное. Оркестр и балет сотрудничают с 2015 года и побывали со своими шоу-программами в 6 странах мира", - отметил дирижер оркестра Фабио Пирола.

Сольный концерт арт–группы "Хор Турецкого

В Витебске ночью со световым шоу подняли флаг "Славянского базара-2021"

Обладатели Гран-при Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2015" Димаш Кудайберген и Международного детского музыкального конкурса "Витебск-2020" Ангелина Ломако торжественно подняли флаг XXX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".

В этом году впервые решили провести церемонию поднятия флага ночью - ровно в полночь. Украсило церемонию на площадке культурно-спортивного комплекса Летнего амфитеатра световое шоу в исполнении молодежного театра "Колесо", хореографического ансамбля "Зорька", мастерской танца "Гаджет". В этом году возле главной сцены фестиваля будут развеваться флаги 33 стран-участниц.

Памятную доску основателю "Славянского базара" Родиону Бассу открыли в Витебске Доску установили на здании центра культуры "Витебск", где также размещается дирекция фестиваля. Автор - скульптор Сергей Сотников.

Презентацией работ белорусских художников открылась выставочная программа "Славянского базара"

С презентации экспозиции галереи "АртХаос" стартовала выставочная программа на "Славянском базаре". Представлены порядка 30 работ художников, как именитых, так и молодых. Это Николай Исаенок, Иван Дмухайло, Виктория Ильина, Егор Батальонок, Валерий Потворов, Владимир Кожух, Михаил Левкович, Олег Сковородко и другие.

"С сегодняшнего дня начинается удивительная фестивальная жизнь Витебска, в котором веками жили и творили талантливые художники. Когда два года назад концертный зал "Витебск" стал и выставочной площадкой, организаторы поняли, что это удачное пространство для таких проектов. "Эти картины смогут наблюдать много людей, в том числе участники нашего детского конкурса, которые приехали из 16 стран мира. Они увидят белорусское искусство своими глазами и смогут проникнуться нашими авторами", - отметил директор фестиваля Глеб Лапицкий.

Около 280 ремесленников представили свои изделия на ярмарке "Задзвінскі кірмаш"

Ярмарка традиционно разместилась на территории культурно-исторического комплекса и участках ул.Ильинского и ул.Чайковского. Она будет работать с 10.00 до 20.00. Жители и гости Витебска смогут познакомиться с традиционными видами ремесел и искусств Беларуси, России и Украины.

Григорий Лепс выступил с концертом на площади Победы в фестивальном Витебске Российский шоумен дал в фестивальном городе бесплатный концерт на центральной площади Витебска, которая на несколько часов превратилась поюще-танцующий зрительный зал. Жители и гости города тепло и радушно приняли артиста.

Феерия эмоций и искусства: звездные 30 лет Славянского базара в фотографиях

Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" - крупнейший в Беларуси культурный форум, который объединяет страны и континенты, современное искусство и народное творчество.

Звезда "Славянского базара" зажглась в Витебске в июле 1992 года. Уже тогда музыкальный фестиваль собрал более тысячи участников из Беларуси, России, Украины, США, Канады, Австралии, Польши, Грузии. С 1995 года форум официально стал Международным фестивалем искусств и проходит под личным патронатом главы государства. Каждый год на международный культурный форум приезжали самые яркие представители мира искусства. Звезды первой величины на сцене "Славянского базара в Витебске" - в архивных фотографиях БЕЛТА.

Михаил Финберг и Людмила Гурченко на Славянском базаре в Витебске, 2003 год

Творческий вечер Пахмутовой на Славянском базаре в Витебске, 2015 год

Эдита Пьеха на фестивале "Славянский базар-96"

Владимир Мулявин на заключительном концерте фестиваля "Славянский базар в Витебске", 1998 год

Концерт "Привет из Сан-Ремона" на "Славянском базаре", 2013 год

Полада Бюльбюль оглы зажглась на Аллее звезд Славянского базара в Витебске, 2015 год

Чем запомнится юбилейный XXX Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" - основная программа

На время фестиваля запланировано 14 увлекательных пресс-конференций со звездами, лауреатами специальной премии, артистами и участниками фестиваля, также в программу включены: концерт Союзного государства "Душа народа - песня", XIX Международный детский музыкальный конкурс "Витебск-2021", XXX Международный конкурс исполнителей эстрадной песни "Витебск-2021 "Мировой хит" в сопровождении балета Аллы Духовой Todes, XIX Международный детский музыкальный конкурс "Витебск-2021", церемония награждения и гала-концерт и, конечно же, торжественное закрытие XXX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". Дополнительные мероприятия фестиваля пройдут также 14 и 19 июля: все-таки событий много - фестивальных дней мало.

Торжественное открытие фестиваля пройдет 15 июля в Летнем амфитеатре при участии белорусских и зарубежных звезд: Тамары Гвердцители, Ларисы Долиной, Николая Баскова, Елены Ваенги, Кима Брейтбурга, Илоны Броневицкой, Стаса Пьехи, Славы, Глеба Матвейчука, Аниты Цой, арт-группы "Хор Турецкого", Дмитрия Даниленко, Черима Нахушева, Дмитрия Губерниева, Владимира Березина, Артема Шалимова, Государственного академического ансамбля танца Кабардино-Балкарской республики "Кабардинка", группы DABRO, VIVA и других.

XIX Международный детский музыкальный конкурс "Витебск - 2021" и XXX Международный конкурс исполнителей эстрадной песни "Витебск-2021" пройдут 17 июля. Представителями от Беларуси будут на детском конкурсе Константин Мазуркевич, на взрослом - Даниил Мышковец.

Константин Мазуркевич. Фото из архива

Даниил Мышковец. Фото из архива

На юбилейном фестивале уже в седьмой раз пройдет всеми любимый VII Фэст уличного искусства "На семи ветрах", в котором примут участие Татьяна Харитонова, Микола Василёк, Яна Явич, театр-студия авторской песни, группа "Ветер июля", шоу бразильских барабанов BARABAND, студия flow-art и светового шоу Сool kids, студия циркового искусства Zarkana, Елена Боборико, Ксения Ермилова, Василий Колтунов, театр-студия авторской песни, джаз-квинтет "Витебск", дуэт "СВ", трио "Бродяги", Good balance, DJ Ilya Pechen, DJ Something, DJ Bear и другие.

В Летнем амфитеатре 18 июля пройдет гала-концерт мастеров искусств Беларуси "КРОК BY КРОК". Свои песни споют Анатолий Ярмоленко и ансамбль "Сябры", Белорусский государственный ансамбль "Песняры", Ирина Дорофеева, Алена Ланская, Анастасия Москвина, Виктория Алешко, Александр Солодуха, Юлия Быкова и группа "Аура", Владимир Громов, Василий Раинчик, Жанет, Александра Гайдук, Тариел Майсурадзе, Александр Саванец, Вера Полякова, Руслан Чернецкий, Президентский оркестр Республики Беларусь п/у Виталия Кульбакова, Белорусский государственный хореографический ансамбль "Хорошки" и другие.

18 июля состоится церемония награждения победителей XIX Международного детского музыкального конкурса и XXX Международного конкурса исполнителей эстрадной песни. В Летнем амфитеатре этого же дня пройдет торжественное закрытие международного фестиваля "Славянский базар в Витебске". В нем примут участие российские и зарубежные звезды: Николай Носков, Алина Артц, Сергей Пенкин, Игорь Корнелюк, Александр Панайотов, Ярослав Сумишевский, Алексей Петрухин и группа "Губерния", Валентин Четверкин, группа "Фабрика", ансамбль "АЛИЛО" (Грузия), Леонид Пташка (Израиль), Димаш Кудайберген (Казахстан), другие.

В дополнительные дни пройдет концерт Николая Носкова и гала-концерт "Шансон тв - все звезды". В нем примут участие Вячеслав Малежик, Сосо Павлиашвили, Катерина Голицына, группы "Воровайки", оркестр Михаила Яниса и другие.