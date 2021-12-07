Международный фестиваль "Январские музыкальные вечера" вернется в Брест после перерыва

7 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. XXXIV Международный фестиваль классической музыки "Январские музыкальные вечера" пройдет в Бресте 9-12 января. Такая информация сегодня прозвучала во время пресс-конференции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Январские музыкальные вечера" - бренд не только Бреста и области, можно сказать, и республики. Фестиваль в этот раз состоится. Он пройдет с 9 по 12 января. Традиционно соорганизаторами выступают Брестские областной и городской исполнительные комитеты, заложен бюджет. Надеюсь, при благоприятной эпидемиологической обстановке запланированное свершится, фестиваль пройдет масштабно и слушатель насладится этими четырьмя рождественскими днями", - сказал начальник управления культуры Брестского облисполкома Сергей Панасюк.

Участие предварительно подтвердили музыканты из Беларуси, России, Молдовы, Китая, Болгарии, Азербайджана и Турции. "При нынешних сложностях город и область, Министерство культуры нашли возможность сделать все, чтобы наш фестиваль состоялся. Это большое событие, которого ждут брестчане и жители других регионов. Вновь будет звучать глубокая и благородная музыка", - отметила художественный руководитель и главный режиссер фестиваля заслуженный деятель искусств Беларуси Лилия Батырева.

"Январские музыкальные вечера" торжественно откроются 9 января. На этот день запланировано выступление артистов Большого театра Беларуси. В следующий вечер своим творчеством слушателей порадует Национальный академический народный оркестр им. И.Жиновича, который возглавляет народный артист Беларуси Михаил Козинец. В Брест коллектив намерен приехать большим составом с программой "Новогодний кино-фейерверк".

Ожидается, что поклонники фестиваля увидят и новые лица. Например, 11 января выступит российский гитарист, композитор и дирижер Дмитрий Бородаев. В этот вечер можно будет услышать исполнение талантливой скрипачки из России Анны Савкиной. Брестчане ждут приезда пианиста Самира Мирзоева (Азербайджан - Турция). На сцену должны выйти вокалистка из Китая Чжу Гэлимэн и солист Академии молодых певцов Мариинского театра Вадим Кравец.

На закрытие "Январских музыкальных вечеров" приглашены интернациональный квартет саксофонистов. Запланировано выступление китайской пианистки Чжан Цзяинь, вокалистов из Болгарии Марии Павловой и Иво Йорданова. Аккомпанировать им будет симфонический оркестр Брестского академического театра драмы под управлением дирижера Александра Сосновского.

"Программа составлена интересно и разнообразно. Будет звучать много инструментов", - добавила Лилия Батырева. Организаторы обратили внимание, что в программе фестиваля возможны изменения, дополнения и сюрпризы.-0-