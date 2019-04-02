Международный фестиваль камерной музыки пройдет в Полоцке

2 апреля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Полоцке 3 апреля открывается XXХІІ Международный фестиваль старинной и современной камерной музыки, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Софийском соборе.

Под его сводами соберутся лучшие камерные исполнители из Беларуси, Израиля, Литвы, Германии, России и Италии. Торжественное открытие фестиваля состоится традиционно под звуки полоцкого органа. Честь открыть фестиваль выпала коллективу из Литвы Basso Trio. Ансамбль отличается уникальным исполнительским составом, оригинальным стилем, сочетающим в себе исключительную виртуозность и музыкальную проницательность. 7 апреля программу из лучших образцов итальянской органной и вокальной классики, современной музыки представят российская певица Татьяна Сучкова-Гавриилова и итальянский органист Энрико Прести.

В дни форума уже в третий раз организуют открытый областной детский фортепианный конкурс "И. С. Бах и XXI век". Он пройдет 10-12 апреля. В конкурсе будут состязаться 55 юных пианистов из 12 городов Беларуси. Уровень выступления оценит профессиональное жюри во главе с профессором Веймарской высшей школы музыки им. Ф.Листа Григорием Грузманом. Всемирно известный пианист также выступит с сольным концертом.

Вечер итальянской музыки подарят слушателям 20 апреля блестящие артисты из Израиля Любовь Пархомовская (скрипка) и Анатолий Тартаковский (фортепиано).

Настоящим событием для ценителей музыки станет 24 апреля закрытие фестиваля. В этот день состоится белорусская премьера реконструкции "Страстей по Марку" И.С.Баха для солистов, хора и оркестра под управлением выдающегося музыканта, дирижера и клавесиниста, автора этой реконструкции Йорна Бойзена (Германия). В грандиозном проекте исполнения утерянного шедевра Баха выступят наряду с музыкантами Государственного камерного оркестра Республики Беларусь немецкие солисты Бенджамин Глаубиц (тенор), Джулиан Редлин (бас-баритон), солистки Большого театра оперы Беларуси Татьяна Гаврилова (сопрано), Наталия Акинина (меццо-сопрано), а также ансамбль российских музыкантов, специализирующихся на игре на барочных инструментах.-0-