Международный фестиваль-конкурс "Театральная весна" пройдет в Могилеве

23 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Международный театральный фестиваль-конкурс "Театральная весна" пройдет в Могилеве 25 сентября. Об этом БЕЛТА рассказали в Могилевском областном методическом центре народного творчества и культурно-просветительской работы.

В конкурсе примут участие около 40 солистов и творческих коллективов из Могилевской и Витебской областей, Могилева и Минска. Приедут исполнители и из Смоленской области. Свои способности конкурсанты продемонстрируют в трех номинациях: драматический театр, художественное слово и парный конферанс. Возраст участников - от 5 лет и старше.

Жюри будет оценивать полноту и яркость выступлений, глубину раскрытия тем произведений, актерское и исполнительское мастерство, сценическую речь, оригинальность режиссерского замысла и художественное оформление: костюмы, грим, декорации, свет и музыкальное сопровождение.

После конкурсных выступлений состоится церемония награждения победителей. Пройдет фестиваль-конкурс в концертном зале "Могилев".-0-