Международный фестиваль любительских театров пройдет в Краснополье 11-13 июня

9 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. VIII Международный фестиваль любительских театров "Тэатральныя вечарыны" пройдет в Краснополье с 11 по 13 июня, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном методическом центре народного творчества и культурно-просветительной работы.

В этом году свои постановки привезут любительские театры из Беларуси и России.

Беларусь на фестивале представят образцовая театральная студия "Волшебный фонарь" Брестского городского центра культуры, образцовый театр-студия "Параллель" из Дворца детского творчества Барановичей, народный театр "На долгом броде" из Минска, студия живых статуй Cross Time (Минск, Витебск).

Участниками из России станут школа театрального искусства при молодежном театре-студии "Галерка" из Екатеринбурга, народный театр-студия "За углом" (Гатчина), народный театр драмы Смоленского областного Дома работников просвещения.

"В первый день пройдут встреча с белорусским драматургом Василем Ткачевым, выступление живых статуй и торжественное открытие фестиваля. После чего по традиции выступит народный театр Краснопольского районного центра культуры. Зрителям представят спектакль-комедию "Жаночы рой". Это будет премьерный показ", - рассказали в областном методическом центре.

Второй день фестиваля готовит для зрителей пять постановок в разных стилях: от сказки до рок-н-ролла.

"Не менее интересно и насыщенно пройдут третий день и закрытие форума, где со своей программой выступят фестиваль красок Holi.mix (Витебск), уличный театр на ходулях "Веселые великаны" (Могилев), этно-группа "Стары фальварак" (Гомель), рок-группа "Афазия" (Могилев) и другие", - отметили специалисты.

Во время театрального форума будет работать экспозиция "Театр и время…" и выставка Краснопольского историко-этнографического музея.

Впервые фестиваль любительских театров состоялся в 1993 году. Творческий форум проходит раз в два года и длится три дня. За время существования в нем приняли участие любительские театры разных жанров и направлений из Беларуси, Польши, Литвы, Латвии, России, Украины.-0-