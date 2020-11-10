Международный фестиваль современной хореографии в Витебске перенесен на 2021 год

10 ноября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Международный фестиваль современной хореографии (IFMC) в Витебске перенесен на 2021 год. Об этом сообщила сегодня на брифинге заместитель генерального директора по специальным проектам Центра культуры "Витебск" Марина Романовская, передает корреспондент БЕЛТА.

В этом году форум должен был собрать своих поклонников на последней неделе ноября в 33-й раз. "Готовилась разноплановая международная программа с участием известнейших балетов из Италии, России, Франции, Беларуси, Украины, множество сопутствующих мероприятий (авторские мастер-классы, выставки). Наверняка пришелся бы по вкусу искушенным зрителям аутентичный проект "Вечера белорусской современной хореографии", предполагавший выступления лауреатов конкурсов IFMC разных лет и их новые премьеры. К сожалению, в связи с эпидемиологической ситуацией фестиваль переносится на следующий год", - констатировала заместитель гендиректора.

Марина Романовская отметила, что начиная с сентября с ухудшением эпидобстановки в мире рассматривались разные варианты проведения витебского танцевального форума: в онлайн-режиме, только в белорусском формате и др. По разным причинам, в том числе из-за несоответствия положению IFMC, которое сейчас находится в стадии доработки, все они постепенно были отвергнуты. "Очень надеемся, что в 2021 году нам удастся провести фестиваль без потерь", - добавила Марина Романовская.-0-