Международный фестиваль современной хореографии в Витебске вновь перенесен

28 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Международный фестиваль современной хореографии (IFMC) в Витебске перенесен на 2022 год из-за пандемии, сообщили БЕЛТА в дирекции форума.

Организаторы готовились к 33-му фестивалю, была практически сформирована программа и предусмотрено финансирование. "Мы ожидали и с волнением изучали каждую заявку на республиканский конкурс современной хореографии. Но с учетом эпидемических обстоятельств мы объявляем о переносе IFMC на 2022 год. Благодарим белорусских хореографов и танцовщиков за желание принять участие в конкурсе, танцевальные компании, постановщиков и педагогов из разных стран за желание приехать в Витебск. Берегите себя, сохраните свои произведения и создавайте новые, мы обязательно встретимся с вами и нашим зрителем", - отметили в дирекции IFMC.

Международный фестиваль современной хореографии в Витебске до 2020 года проводился ежегодно с 1987 года в ноябре. Фестиваль стал первым и до 1997 года оставался единственным форумом современного танца на территории бывшего СССР. Программа IFMC включала множество событий и мероприятий. Основным событием фестиваля был международный конкурс, который проводится раз в два года, чередуясь с белорусским конкурсом современной хореографии.-0-