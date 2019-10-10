10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный фестиваль театрального искусства планируют провести в Минске в 2020 году, сообщил журналистам министр культуры Беларуси Юрий Бондарь, передает корреспондент БЕЛТА.
"Большое внимание уделяем обмену опытом, участию в авторитетных международных форумах. В будущем году планируем новый масштабный проект в Большой театре Беларуси - "Фестиваль театрального искусства", на гостеприимной белорусской земле соберем мастеров из России, Украины, Грузии. Будут показаны инновационные по творческому прочтению и содержанию спектакли", - сказал Юрий Бондарь.
По его словам, главный критерий и показатель работы театрально-зрелищных учреждений - наполняемость залов. "Мы сегодня можем похвалиться той цифрой, что средний процент наполняемости залов приближается к 80%. Это очень неплохой показатель, учитывая мировые тенденции. Он как раз характеризует интерес белорусского зрителя к творчеству наших театральных деятелей", - отметил министр.
Сегодня в Белорусском культурном центре духовного возрождения Храма-памятника в честь Всех Святых проходит торжественное мероприятие, посвященное Дню работников культуры.-0-