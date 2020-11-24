Международный фестиваль "Тэатральны куфар, БДУ-2020" откроется 2 декабря

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный фестиваль студенческих и молодежных театров "Тэатральны куфар, БДУ - 2020" откроет 17-й сезон. Старт будет дан 2 декабря. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

В этом году мероприятие приурочат к 100-летию авангардного художественного объединения УНОВИС, созданного Казимиром Малевичем в Витебске. Свыше 100 артистов из Беларуси, России, Ирана и Бразилии покажут 12 любительских и профессиональных спектаклей. Основные театральные действия развернутся со 2 по 5 декабря на сценах Минска. Трансляция иностранных постановок пройдет в онлайн-формате на YouTube-канале фестиваля.

"Откроет фестивальную программу 2 декабря постановка "Уна дочь Казимира" в исполнении молодежного театра "Колесо" Центра культуры "Витебск". Спектакль построен на ассоциации с супрематическим балетом. Зрители будут наблюдать во время представления перевоплощение актеров в арт-объекты. В первый день фестиваля Народный студенческий драматический театр "На балконе" БГУ покажет спектакль "Балладина" о страстях, амбициях и разочарованиях по мотивам пьес поэта и драматурга Юлиуша Словацкого. Также 5 декабря театр БГУ выступит с премьерой "Оглянись во гневе" по произведению Джона Осборна. Режиссером постановок выступает Андрей Савченко", - рассказали в пресс-службе.

По традиции в фестивале участвуют и профессиональные коллективы. В их числе - Театр документа Анны Сулимы Белорусского государственного университета культуры и искусств. Его артисты подготовили документальный перформанс "Записная". В основу постановки лег уникальный документ, неоконченный дневник узника гетто Гродно, датируемый февралем-апрелем 1943 года. Сейчас этот исторический документ хранится в Ватикане.

Театральное мастерство покажут юные актеры Детской театральной мастерской "АГА" Минского государственного дворца детей и молодежи. Ребята выступят 5 декабря со спектаклем "Птицы". На постановку приглашаются зрители от шести лет.

В этом году определят только обладателя Гран-при "Тэатральнага куфара, БДУ - 2020". В голосовании примут участие зрители путем заполнения бюллетеней после просмотра спектаклей. Вход на все просмотры фестиваля свободный по предварительной регистрации. Все показы пройдут с соблюдением санитарно-эпидемиологических рекомендаций.

Фестиваль "Тэатральны куфар" проводится в БГУ с 2004 года. Ежегодно на мероприятие собираются до 20 театров, более 250 участников с разных стран мира, 12 тыс. зрителей. За годы существования в фестивале приняли участие 230 театров из 65 стран мира.

Фестиваль с 2006 года входит в состав Международной ассоциации университетских театров, с 2008 года - в исполнительный комитет ассоциации. В 2011 году включен постановлением Совета Министров в официальный реестр фестивалей, проводимых на территории Беларуси. В 2012 году признан "Брендом года" и становится организатором крупнейшего всемирного театрального конгресса под эгидой Международной ассоциации университетских театров (AITU-IUTA).

"Тэатральны куфар, БДУ" трижды номинирован на специальную премию Президента деятелям культуры и искусства.-0-