Международный фестиваль "Золотой шлягер - 2019" открылся в Могилеве

1 ноября, Могилев /Юлия Евменькова - БЕЛТА/. Международный музыкальный фестиваль "Золотой шлягер - 2019" открылся в Могилеве. Торжественное мероприятие с участием белорусских и российских исполнителей, а также гостей музыкального праздника состоялось во Дворце культуры области, передает корреспондент БЕЛТА.

"Фестиваль "Золотой шлягер" проводится в Могилевской области с 1995 года и является старейшим фестивалем нашей страны, - отметил министр культуры Юрий Бондарь. - Он имеет огромное значение для людей, которые здесь живут и любят творчество. Такие мероприятия приносят радость и удовольствие от встреч с любимыми артистами. Думаю, что на самом деле фестиваль до конца не раскрыл весь свой потенциал - и в этом его сила. Со сцены звучат песни, любимые белорусами всех возрастов. Сегодня можно по-разному относиться к эстрадному искусству, однако надо понимать, что это музыка молодости многих поколений, ее надо уважать, ведь не только современные молодежные композиции должны присутствовать в нашем медийном пространстве".

Также Юрий Бондарь подчеркнул, что мероприятия такого масштаба в обязательном порядке должны проходить не только на центральных столичных площадках, но и в белорусских регионах, где их традиционно ждут с большим нетерпением.

В свою очередь председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц выразил огромную благодарность участникам "Золотого шлягера", которые создают для гостей и жителей региона атмосферу праздника. "Принимать этот международный музыкальный фестиваль для нас большая радость, счастье и гордость, - сказал глава региона. - "Золотой шлягер" много лет собирает на могилевской земле звезд мирового искусства, чей труд и чье творчество, без преувеличения, роднит и объединяет души наших людей, делает нас более радостными и миролюбивыми. На песнях "Золотого шлягера" выросли не только мы, но и растут наши дети. От имени всего Приднепровского края выражаю исполнителям фестиваля признательность за их труд".

Фестиваль "Золотой шлягер" проходит в Могилеве с 31 октября по 5 ноября. На торжественном открытии мероприятия зрителей радовал большой сборный концерт звезд российской и белорусской эстрады. На одной сцене спели Анатолий Ярмоленко, Инна Афанасьева, Искуи Абалян, группа "Ляльки Корпорейшн", "Атлантика", Екатерина Шаврина, Татьяна Буланова, Игорь Саруханов, Сосо Павлиашвили и группа "ПМ".

В программу фестиваля вошли сольные концерты Валерия Меладзе и группы "Любэ". Также в Могилев приедут музыканты из Бразилии, США и Германии. В программе "Джаз без границ" зрителей порадуют своим творчеством Premier Orchеstra (Беларусь), Joander Santos (Бразилия), Sy Smith (США). Завершит фестивальный марафон Ришар Гальяно из Франции в сопровождении заслуженного коллектива Беларуси - оркестра народных инструментов имени Л.Л. Иванова.-0-

Фото Олега Фойницкого