Международный форум реставраторов культурного наследия пройдет в Минске 14-15 сентября

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный форум реставраторов культурного наследия "1.0 Пробуждение" пройдет 14-15 сентября в Минском международном образовательном центре имени Йоханнеса Рау. Такая информация размещена на сайте форума, сообщает БЕЛТА.

Программа форума включает восемь семинаров по вопросам сохранения историко-культурных объектов Беларуси: "Наследие и социум", "Общественные инициативы в сохранении культурного наследия", "Участие церквей в сохранении сакрального наследия Беларуси" и другие. "Впервые за долгое время эксперты, менеджеры и общественные инициативы, действующие в области реставрации в Беларуси и за ее пределами, встретятся на единой площадке диалога-дискуссии заинтересованных участников сферы. Пожалуй, это и можно назвать пробуждением, и механизм уже запущен", - рассказали организаторы.

Двухдневная программа мероприятия содержит разнообразные события, из которых можно будет выбрать наиболее интересные и полезные. Среди них: семинары-дискуссии, авторские презентации новых проектов в области сохранения историко-культурного наследия, выставка бизнес сектора с организованными зонами переговоров. Помимо этого, пройдут соревнования студентов профессиональных учебных заведений и мастер-классы профессионалов-практиков в области реставрационных и ремонтно-восстановительных работ.

К участию в форуме приглашены: архитекторы, конструкторы, художники, специалисты по реставрации памятников архитектуры, научные руководители проектов, студенты, преподаватели, мастера-ремесленники и другие специалисты в области реставрации.

Организатором форума выступило Республиканское общественное объединение реставраторов.-0-