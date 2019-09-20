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20 сентября 2019, 11:00

Международный форум "ТЕАРТ" покажет более половины постановок в первые два дня

Фото teart.by
Фото teart.by

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В первые дни ІХ Международный форум театрального искусства "ТЕАРТ" покажет зрителям более половины постановок. Фестиваль начнется сегодня вечером в Минске с оперы "Концентрат. Открытие", сообщили БЕЛТА организаторы.

"В этом году "ТЕАРТ" стартует сюрреалистической оперой Юры Дивакова "Концентрат. Открытие". Режиссер расскажет современный миф о сотворении мира театра голосами Марты Голубевой и Дарьи Новик. Театрализованное открытие фестиваля пройдет на площадке культурного хаба "Ок16", - отметили организаторы. - Затем в первый уик-энд форума минчане и гости столицы увидят больше половины программы фестиваля".

Шоукейс Belarus Open начнется в субботу с презентации проектов "Театр социальных исследований". В 12.00 на площадке "Ок16" - "Родные люди?" Валентины Мороз. В фокусе постановки Лаборатории социального театра ECLAB - истории домашнего насилия и конфликтов между близкими. В 16.00 впервые на "ТЕАРТе" покажут постановку театральной лаборатории Fortinbras. Режиссеры Николай Халезин и Наталья Коляда представят реальные истории людей с инвалидностью. В "Доме №5" они сплетаются в одно повествование и дают почувствовать ограничения, с которыми эти люди все еще сталкиваются в обществе. Второй показ состоится в воскресенье.

Международная театральная компания HUNCHtheatre вечером на площадке "Ок16" представит спектакль "Левые диссиденты" по пьесе Алены Шпак и Андрея Диченко. История постановки началась в 2018 году, когда под руководством режиссера Владимира Щербаня в частной минской квартире состоялась первая читка пьесы. "Левые диссиденты" поднимут вопросы власти и ответственности за себя и других.

На сцене Республиканского театра белорусской драматургии покажут "Паляванне на сябе" по пьесе Александра Вампилова. Режиссер Стас Жирков уверяет, что "будет юмор, юмор и еще раз юмор, только смеха будет становиться не больше, а меньше, потому что не всегда человек смеется тогда, когда хочет".

Акт в одном действии "Песнь песней" Юры Дивакова завершит второй фестивальный день. В 20.30 на площадке "Ок16" покажут современную интерпретацию старинного сказания Соломона о любви. Спектакль с Мартой Голубевой и Эльдаром Бекировым откроет двери в мир страстного и нежного, томного и яростного чувства.

Белорусская программа продолжится в воскресенье. Днем состоится третий показ в рамках проекта "Театр социальных исследований". Аудиовизуальную инсталляцию Brest Stories Guide о том, как из пространства города исчезла память о еврейском сообществе, представит театр "Крылы халопа".

"Стражи Тадж-Махала" - одну из лучших постановок прошедшего театрального сезона - покажут в "Ок16". Лауреат премии "Золотая маска" Александр Янушкевич взял за основу пьесу американского драматурга Раджива Джозефа о двух друзьях, стоящих на страже легендарной индийской жемчужины.

Еще одну постановку Стаса Жиркова, "Гэтамы" по белорусскому бестселлеру "Радзіва "Прудок" Андрея Горвата, продемонстрируют в культурном центре "Корпус". "Гэтамы" - эмоциональное, живое и динамичное прочтение книги, акцентированное на том, что писатель и его герои - это все мы.

Гомельский городской молодежный театр представит "Павятовага лекара" вечером на сцене Республиканского театра белорусской драматургии. Основываясь на кафкианском мире, Юра Диваков создает свой и задает вопросы, на которые нет готовых ответов.

ІХ Международный форум театрального искусства "ТЕАРТ" проходит в Минске с 20 сентября по 8 октября под слоганом "Концентрат". Организаторы форума - Центр визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн", "Белгазпромбанк", "Газпром трансгаз Беларусь". Форум проходит при поддержке Министерства культуры Беларуси и Мингорисполкома.-0-

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