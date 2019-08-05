Международный форум театрального искусства "ТЕАРТ" покажет спектакли пяти стран

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объявлена программа ІХ Международного форума театрального искусства "ТЕАРТ", который пройдет в Минске с 20 сентября по 8 октября под слоганом "Концентрат", сообщили БЕЛТА организаторы.

Крупнейший театральный форум Беларуси традиционно состоит из трех секций: международной программы, шоукейса Belarus Open и образовательной платформы "Школа ТЕАРТа". Странами-участницами в этом году стали Беларусь, Литва, Грузия, Германия, Франция. Четыре спектакля составили международную программу, 11 мероприятий будут показаны в одном шоукейсе Belarus Open. Билеты на самые яркие спектакли форума уже доступны на сайте фестиваля, а в ближайшее время поступят в продажу в кассы и на сайты билетных операторов.

"ТЕАРТ" позволяет ощутить максимальное присутствие театра в жизни города и его жителей. Концентрат смелых режиссерских решений, провокационных идей, актуальных тем, яркого исполнения и новых эмоций. Вся алхимия театра - в руках людей, умеющих создавать магию", - отмечают организаторы.

Фестиваль начнется вечером 20 сентября театрализацией "Концентрат. Открытие". Показы спектаклей программы Belarus Open стартуют 21 сентября. Куратор программы театральный критик Людмила Громыко из 32 заявок выбрала восемь самых ярких белорусских спектаклей последних лет. "Здесь вырастает новый белорусский театр, и в этом году определяющими для нас стали эксклюзивность режиссерской идеи, талантливое исполнение, размышления о мире и человеке в нем, а главное - о Беларуси", - отметила она.

В программу Belarus Open включены такие спектакли, как "Песнь песней" Центра визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн" режиссера Юрия Дивакова, который предлагает обратиться к телесности как одной из главных составляющих романтической любви, "Охота на себя" Республиканского театра белорусской драматургии - история о типичной белорусской семье, внезапно получившей квартиру. А также постановка украинского режиссера Стаса Жиркова "ГэтаМы", созданная по книге "Радзіва "Прудок" Андруся Горвата, спектакль Игоря Казакова, интерпретирующий плутовской роман "Кандид, или Оптимизм" Вольтера.

Кроме того, во время белорусского шоукейса впервые состоится презентация проектов "Театр социальных исследований". Уникальные для Беларуси проекты - Лаборатория социального театра ECLAB, HUNCHtheatre, "Крылы халопа" - рассматривают театр как социальное высказывание и механизм изменений в обществе. Открывает серию презентаций Лаборатория социального театра ECLAB постановкой "Родные люди?" режиссера Валентины Мороз 21 сентября. Также в этот день можно посетить спектакль "Левые диссиденты" Владимира Щербаня. Завершит проект 22 сентября презентация и аудиовизуальная инсталляция театра "Крылы халопа" - аудиоспектакль Brest Stories Guide.

Международная программа откроется ироничным странствием по мотивам гомеровской "Одиссеи". Герои спектакля немецкого режиссера Анту Ромеро Нуньеса - Телегон и Телемах - вместе ожидают возвращения их хитроумного отца, который так долго скитается после разрушения Трои. Постановку в Минск привезет Театр Талия из Гамбурга 28 сентября.

Постановка "Пиксель" Национального хореографического центра Кретея и Валь-де-Марна и компании "Кефих" пройдет 1 октября. Французский хореограф Мурада Мерзуки создал спектакль на стыке танца и визуального искусства. Благодаря 3D-изображению, реальное и нереальное переплетутся в единое целое, а классический сценический конфликт станет противостоянием возможностей тела и цифровой реальности.

Литовский национальный драматический театр 5 октября покажет спектакль "Площадь героев", который поставил польский режиссер Кристиан Люпа. Сюжет драматурга Томаса Бернхарда воплотили в драме и психологическом исследовании на тему национализма и фашизма.

Закроет форум "ТЕАРТ" постановка режиссера, сценариста, художника, скульптора Резо Габриадзе "Сталинград". Далекие картинки из забытого детства, вдовы в черном, калеки и инвалиды, слезы и горе бабушки режиссера - исторические события последствий Сталинградской битвы оживут на сцене 7 и 8 октября.

Организаторы международного форума театрального искусства "ТЕАРТ": Центр визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн", ОАО "Белгазпромбанк", ОАО "Газпром трансгаз Беларусь". Форум проходит при поддержке Министерства культуры Беларуси и Мингорисполкома.-0-