Международный хореографический фестиваль откроется в Бресте в День защиты детей

28 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте пройдет международный фестиваль-праздник хореографического искусства "Танцевальная радуга", сообщила корреспонденту БЕЛТА директор детской хореографической школы искусств имени В.Н.Погодина Елена Дронь.

В форуме, помимо хозяев-брестчан, примут участие детские и молодежные коллективы из Польши, Украины, Молдовы, России, которые специализируются на народных танцах. "Участники выступят на нескольких площадках. Открытие фестиваля состоится 1 июня на площади Ленина. Коллективы представят танцы регионов, колорит и культуру своих стран", - отметила Елена Дронь. Вечером того же дня танцоры переместятся в Брестский академический театр драмы, где дадут двухчасовой концерт. Закрытие мероприятия и гала-концерт пройдут на площади Ленина 2 июня с 12.00 до 14.00.

Во время фестиваля зрители смогут насладиться разнообразием хореографических номеров. В частности, ансамбль из Варшавы исполнит краковяк, полонез, танцы Кашубского и Люблинского регионов. Белорусские участники порадуют публику "Лявоніхай" и весенними играми, украинские - гопаком, их коллеги из Молдовы исполнят обрядовые танцы. Многогранность российской культуры представят коллективы из Краснодарского края, Ярославской области и Адыгеи.

Ребята не только выступят для брестчан, но сами смогут познакомиться с областным центром. Для них организуют обзорную экскурсию по городу, гости обязательно посетят мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой". Желающие отправятся в Беловежскую пущу.

Организаторами международного фестиваля хореографического искусства выступают Брестский горисполком и детская хореографическая школа искусств имени В.Н.Погодина.-0-