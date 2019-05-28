Международный хореографический фестиваль откроется в Бресте в День защиты детей

28 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте пройдет международный фестиваль-праздник хореографического искусства "Танцевальная радуга", сообщила корреспонденту БЕЛТА директор детской хореографической школы искусств имени В.Н.Погодина Елена Дронь.
В форуме, помимо хозяев-брестчан, примут участие детские и молодежные коллективы из Польши, Украины, Молдовы, России, которые специализируются на народных танцах. "Участники выступят на нескольких площадках. Открытие фестиваля состоится 1 июня на площади Ленина. Коллективы представят танцы регионов, колорит и культуру своих стран", - отметила Елена Дронь. Вечером того же дня танцоры переместятся в Брестский академический театр драмы, где дадут двухчасовой концерт. Закрытие мероприятия и гала-концерт пройдут на площади Ленина 2 июня с 12.00 до 14.00.
Во время фестиваля зрители смогут насладиться разнообразием хореографических номеров. В частности, ансамбль из Варшавы исполнит краковяк, полонез, танцы Кашубского и Люблинского регионов. Белорусские участники порадуют публику "Лявоніхай" и весенними играми, украинские - гопаком, их коллеги из Молдовы исполнят обрядовые танцы. Многогранность российской культуры представят коллективы из Краснодарского края, Ярославской области и Адыгеи.
Ребята не только выступят для брестчан, но сами смогут познакомиться с областным центром. Для них организуют обзорную экскурсию по городу, гости обязательно посетят мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой". Желающие отправятся в Беловежскую пущу.
Организаторами международного фестиваля хореографического искусства выступают Брестский горисполком и детская хореографическая школа искусств имени В.Н.Погодина.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3266 BYN
|2.32 BYN
|2.327 BYN
|USD
|2.0779 BYN
|2.076 BYN
|2.08 BYN
|RUB
|3.2242 BYN
|3.22 BYN
|3.23 BYN