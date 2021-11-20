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20 ноября 2021, 09:32

Международный кинофестиваль "Лістапад" открывается сегодня в Минске

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественная церемония открытия XXVII Минского международного кинофестиваля "Лістапад" состоится сегодня в кинотеатре "Москва", сообщает БЕЛТА.

Кинофестиваль "Лістапад" в этом году пройдет с 20 по 26 ноября под слоганом "Кино - симфония единства". Учредители - Министерство культуры и Мингорисполком, организатор - Национальная киностудия "Беларусьфильм".

Дирекция фестиваля получила 273 заявки из 54 стран. Среди них как давние друзья и кинопартнеры Беларуси (Россия, Украина, Азербайджан, Грузия, Сербия), так и страны Западной и Центральной Европы, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.

Фильмом, открывающим международный кинофестиваль, станет германо-австрийская кинолента "Королевская игра" режиссера Филиппа Штельцля. Показ состоится сегодня в кинотеатре "Москва".

Конкурсная программа кинофестиваля состоит из четырех секций: игрового кино, документального кино, конкурса молодежного кино "Кино молодых" и конкурса фильмов для детской и юношеской аудитории "Лiстападзік".

В основном конкурсе игрового кино примут участие 13 картин. В конкурсе фильмов для детской и юношеской аудитории "Лістападзік" участвуют 14 лент. Основной конкурс документального кино будет представлен 17 фильмами, в том числе новой работой белорусского режиссера Галины Адамович "Стрела". На конкурс "Кино молодых" отобраны 24 картины от режиссеров Азербайджана, Вьетнама, Нигерии, Индии, Таджикистана, Франции, Грузии, Швейцарии и других стран.

Обширной получилась и внеконкурсная программа "Лістапада" - 31 картина. В этом году она будет посвящена 50-летию белорусской анимации и 85-летию народного артиста СССР и БССР режиссера Виктора Турова. Кроме того, планируются мастер-классы, ретроспективные показы, творческие встречи с создателями фильмов, семинары и круглые столы по вопросам современного кинопроцесса.

Показы конкурсных и внеконкурсных фильмов состоятся в пяти кинотеатрах столицы. Основная программа игрового кино будет продемонстрирована в "Москве" и "Центральном", документального - в малом зале "Пионера" и "Центральном", "Лістападзік" - в "Пионере", "Кино молодых" - в одном из залов кинотеатра "Беларусь". Творческие встречи, внеконкурсные показы состоятся в Доме кино. Отдельные программы смогут увидеть не только жители столицы, но и регионов.

Анимационным мюзиклом "Звезды седьмого неба" откроют фестиваль фильмов для детей "Лістападзік". Помимо этого, в кинотеатре "Пионер" в этот день покажут еще восемь анимационных жемчужин: "Бу!", "Я тайну ў глыбiнi душы хаваю", "Прелюдия и фуга", "Томми и львенок", "Полный рот воды", "Папа - большой, я - маленькая", "Вечное пламя", "Даже мыши попадают в рай".

Председателем жюри в конкурсе игрового кино станет российский режиссер, продюсер и сценарист Ренат Давлетьяров. Судейскую коллегию "Лістападзіка" возглавит заслуженный деятель искусств Узбекистана Юсуп Разыков. Председатель конкурса документального кино - директор телеканала "Беларусь 3" Наталья Маринова. Российский режиссер и продюсер Алексей Тельнов отвечает за конкурс "Кино молодых". Как и в прежние годы, публика сможет определить обладателей приза зрительских симпатий.

Помимо этого, в дни работы "Лістапада" в кинозале Музея истории белорусского кино будет организован ретроспективный показ лучших работ Виктора Турова, поставленных на киностудии "Беларусьфильм".-0-

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