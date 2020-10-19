Международный конгресс "Библиотека как феномен культуры" пройдет в НББ 21-22 октября

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. VII Международный конгресс "Библиотека как феномен культуры" состоится 21-22 октября в Национальной библиотеке Беларуси. Мероприятие посвящено страноведению и краеведению как магистральным направлениям сохранения историко-культурного наследия стран и народов, сообщили БЕЛТА организаторы.

В этом году мероприятия конгресса будут проходить как в здании Национальной библиотеки Беларуси, так и в онлайн-формате. В конгрессе примут участие специалисты библиотек, музеев, архивов, научно-исследовательских организаций, образовательных учреждений, центров народного творчества, краеведы-любители, разработчики и производители информационной продукции, представители общественных и культурных организаций белорусов в зарубежных странах.

В первый день будет работать выставка издательской продукции. Запланировано проведение презентаций, семинаров, мастер-классов и круглых столов. Основными темами для обсуждения на конгрессе станут история и культура стран, регионов, местностей как направления современных исследований, а также организация краеведческой деятельности библиотек, ее нормативное и методическое обеспечение. Кроме того, участники обсудят тематические библиографические ресурсы и проекты, электронные информационные источники по краеведению и страноведению.

Торжественное открытие конгресса состоится 21 октября в 10:00 в конференц-зале Национальной библиотеки. В это же день в 17.00 пройдет презентация онлайн-энциклопеции "Беларусь у асобах і падзеях", где содержится фактографическая информация об известных людях, внесших значительный вклад в научное, культурное и духовное наследие Беларуси, о наиболее важных событиях в различных сферах жизни страны, а также о мемориальных комплексах, памятниках истории, культуры, природы.

Мероприятие организовано Министерством культуры и Национальной библиотекой Беларуси.-0-