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Культура
20 ноября 2020, 18:13

Международный конкурс "Искусство книги" в 2021 году приурочат к 30-летию СНГ

Фото из архива
Фото из архива

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. XVIII Международный конкурс "Искусство книги" государств - участников СНГ в 2021 году пройдет в Казахстане и будет посвящен 30-летию Содружества Независимых Государств.

Такое решение было принято на очередном заседании Межгосударственного совета по сотрудничеству в области периодической печати, книгоиздания, книгораспространения и полиграфии, которое состоялось сегодня в онлайн-формате. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

"30-летнему юбилею СНГ будет также посвящена общая экспозиция стран Содружества на XXVIII Минской международной книжной выставке-ярмарке, которую планируется провести в феврале 2021 года. Члены совета отметили целесообразность организации подобного стенда в дополнение к участию стран в форматах национальных экспозиций", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, члены совета рассмотрели вопросы, касающиеся проведения конкурса книготорговых предприятий стран Содружества, поддержки и развития чтения в СНГ, проанализировали ход выполнения решений, принятых на предыдущем заседании Межгоссовета, избрали нового председателя совета. В 2021 году его функции будет исполнять вице-министр культуры и спорта Казахстана Нуркиса Дауешов.

В заседании Межгосударственного совета по сотрудничеству в области периодической печати, книгоиздания, книгораспространения и полиграфии приняли участие представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Ассоциации книгораспространителей независимых государств и Исполнительного комитета СНГ.-0-

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