Международный конкурс пианистов имени Святослава Рихтера пройдет в Бресте в марте

29 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте с 13 по 19 марта пройдет IV Международный конкурс пианистов имени Святослава Рихтера. Такую информацию разместил в своем Telegram-канале председатель горисполкома Александр Рогачук, сообщает БЕЛТА.

Решение о проведении мероприятия городские власти приняли с учетом благоприятного развития эпидемической ситуации. Конкурс пройдет в двух возрастных категориях - от 16 до 19 и от 20 до 25 лет. Оценивать уровень мастерства молодых пианистов будет высококвалифицированное жюри из профессионалов в области музыки из вузов Беларуси, Литвы, России и Польши.

"Особо хочу отметить большую заслугу в проведении конкурса хорошо известного в городе человека, без чьего участия не проходит ни одно культурное событие в Бресте, - Лилии Григорьевны Батыревой. Своим вдохновением и заряженностью она преодолевает любые препятствия", - написал мэр.

Первый конкурс пианистов имени Святослава Рихтера состоялся в 2015 году и с тех пор проходит раз в два года. Участие в нем принимали молодые пианисты из Беларуси, России, Украины, Азербайджана, Китая и Мексики.

Конкурс проводится для увековечения памяти великого пианиста XX века, который не однажды бывал и выступал в Бресте, повышения уровня профессионального исполнительского мастерства молодых пианистов, пропаганды творчества мировых классиков и белорусских композиторов, популяризации разных исполнительских школ, встреч с выдающимися мастерами фортепианного искусства XXІ века.

Организаторами мероприятия выступают Брестский горисполком, областное музыкальное общество, Брестский государственный музыкальный колледж имени Г.Ширмы.-0-