Международный культурно-образовательный проект "Крылья мечты" стартовал в Минске

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. II Белорусско-российский культурно-образовательный проект "Крылья мечты" стартовал сегодня в столичном концертном зале "Верхний город", передает корреспондент БЕЛТА.

Двухдневную программу мероприятий открыл концерт лауреатов международных и всероссийских конкурсов, учащихся Московского государственного колледжа музыкального исполнительства им. Ф.Шопена. Со сцены концертного зала "Верхний город" звучат, в частности, произведения Рахманинова, Вагнера, Шопена.

Завтра, 7 декабря, в первой половине дня на базе Минского государственного музыкального колледжа им. М.И. Глинки с участием российских педагогов будут организованы мастер-классы по игре на скрипке, фортепиано, гобое (блокфлейте). Закроет проект вечерний совместный концерт белорусских и российских музыкантов в культурно-деловом центре "Дом Москвы в Минске".

Как отметила куратор инициативы, председатель совета директоров детских школ искусств Минска Наталья Лежнева, в нынешнем году "Крылья мечты" вышли на новый уровень. "Количество желающих принять участие в первом проекте было небольшим. Спустя год интерес к нему заметно вырос: мы получили более 100 заявок на посещение мастер-класса по фортепиано, более 50 - на скрипку, немного меньше - на класс гобоя", - рассказала она.

Проект проводится с целью популяризации детского и юношеского творчества, пропаганды классического музыкального искусства, развития культурных связей между столицами Беларуси и России. Организатором выступает Минский городской исполнительный комитет при поддержке департамента внешнеэкономических и культурных связей Москвы и посольства России в Минске.-0-