Международный музыкальный форум Colisium и шоу-кейс-фестиваль PERESTROIKA

В Минске в шестой раз профессиональный музыкальный форум соберет активных игроков концертного рынка: организаторов концертов и фестивалей, артистов и их менеджмент, представителей билетных компаний, концертных площадок, лейблов, звукозаписывающих студий, блогеров, СМИ, PR- и SMM-специалистов.
Colisium позволит экспертам индустрии обменяться опытом, поучаствовать в острых дискуссиях и провести деловые встречи, а начинающим игрокам узнать о комплексном продвижении артиста, наладить новые партнерские связи и получить ответы на самые волнующие вопросы.
В рамках форума будут затронуты следующие темы:
- Цифровое издание музыки. Кейсы компании Universal Music Russia.
- Комплексное продвижение артиста: соцсети и не только.
- Авторское право. Кейсы работы в Youtube.
- Технологии во благо: сервисы и инструменты, помогающие в продвижении творчества.
- Гастроли в плюс: грамотное построение тура.
- Страхование концертов: управление рисками.
- Кадры решают: профессиональное образование в сфере музыкальной и событийной индустрии.
- Сила спецпроектов, или Как качественный PR поможет в продаже билетов на мероприятие.
- Сегодня, завтра, послезавтра в мире билетных технологий.
- Фестивали - растущий сегмент рынка. Как создать свой успешный фестиваль?
- Сила бренда "Белорусская электроника".
У музыкантов будет две возможности показать свое творчество профессионалам музыкальной индустрии:
- Listening Room - публичное прослушивание одного трека артиста с комментариями генерального директора Universal Music Russia Дмитрия Коннова.
- Шоу-кейс-фестиваль PERESTROIKA - всего 10 артистов смогут выступить со своим лучшим материалом перед экспертным советом и зрителями!
10 Артистов шоу-кейс-фестиваля
20+ часов эксклюзивного контента
30+ спикеров форума
250+ участников форума
Место: Renaissance Minsk Hotel (пр. Дзержинского, 1Е)
Дата: 18 и 19 марта, с 12:00 до 23:00
Информационный партнер концерта – Белорусское телеграфное агентство.