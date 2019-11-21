Оркестр под управлением Кримера первым в истории выступил в стенах Константинопольского Патриархата

21 ноября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Международный камерный оркестр за мир East-West Chamber Orchestra под управлением известного белорусского пианиста и дирижера Ростислава Кримера накануне концерта в одном из центральных залов Стамбула был приглашен на аудиенцию Вселенским Патриархом Варфоломеем. Об этом БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Турции.

Патриарх Варфоломей поблагодарил всемирно известных музыкантов - маэстро и его оркестр - за их общий вклад в единство людей и народов посредством музыкального искусства. В свою очередь Ростислав Кример поблагодарил Его Всесвятейшество за честь быть приглашенными на Фанар и выразил надежду, что музыка, которая является послом мира и добра, будет и дальше объединять народы и конфессии, способствовать дружбе между странами и людьми.

Затем оркестр исполнил два произведения Петра Чайковского, став таким образом первым в истории Константинопольского Патриархата, который был удостоен права выступить в его стенах перед Вселенским Патриархом, митрополитами и епископами.

Сам концерт Кримера и его оркестра в большом зале Стамбула, состоявшийся 20 ноября, был принят овациями стоя.-0-