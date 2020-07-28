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28 июля 2020, 12:11

Международный пленэр "Заслаўскі Спас" пройдет 18-19 августа

Фото zaslavl-sobor.by
Фото zaslavl-sobor.by

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. III Международный художественный пленэр "Заслаўскі Спас", который состоится 18-19 августа, будет благотворительным и станет частью храмового праздника Преображения Господня, сообщили БЕЛТА организаторы.

Ежегодно праздник собирает профессионалов и любителей разных возрастов из городов и местечек Беларуси, а также из России, Польши, Украины, Португалии, США. Свои работы они посвящают Заславскому храму и празднику Яблочный Спас. Для молодых талантов это отличная возможность перенять опыт мастеров кисти и просто провести время с пользой и в доброжелательной атмосфере общения. "В этом году мы ждем участников третьего пленэра и надеемся, что дух добра и атмосфера Спасо-Преображенского собора в Заславле вдохновят художников на создание их лучших творений", - отметили организаторы.

Ввиду сложной эпидситуации в этом году все желающие могут участвовать в пленэре дистанционно. Причем как индивидуально, так и в составе групп. Для этого нужно прислать свои материалы на электронный адрес zaslauski-spas@mail.ru до 10 августа, а по почте художественную работу можно направлять до 15 августа (Минская область, г. Заславль, ул. Титова, 5-2, 223034).

Авторы определяют работы, которые могут быть выставлены на продажу, и стартовую цену на них. Купить понравившуюся работу можно будет только в дни пленэра 18-19 августа, а собранные средства пойдут на лечение детей с онкологией.

Все участники будут отмечены памятными призами и дипломами. По итогам пленэра планируется издать каталог работ, а с 20 августа по 20 сентября в историко-культурном заповеднике "Заслаўе" пройдет выставка профессиональных художников. Детские работы будут экспонироваться в Спасо-Преображенском соборе Заславля.

Также 18-19 августа пройдут праздничные богослужения, состоится лекция-экскурсия "Кафедральны сабор Праабражэння Гасподняга ў Заслаўi" для тех, кто зарегистрируется заранее.

Организаторы праздника - приход кафедрального собора Преображения Господня в Заславле, Православный культурный центр священномученика Порфирия Заславского.-0-

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