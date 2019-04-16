МХАТ поставил спектакль "Последний герой" по пьесе брестского драматурга

16 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Московский художественный академический театр имени М.Горького готовит премьеру спектакля по современной пьесе "Последний герой", сообщил корреспонденту БЕЛТА автор пьесы, главный режиссер Брестского академического театра драмы Тимофей Ильевский.

Спектакль поставил лауреат российской театральной премии "Золотая маска" режиссер Руслан Маликов. В постановке заняты как ветераны, так и молодежь легендарного театра. Главных героев играет актерская пара: народный артист России Иван Криворучко и Лидия Кузнецова. Сюжет сценической истории построен на извечной теме отцов и детей, конфликте поколений, который развивается в жестоких реалиях наших дней. Герой пьесы - бывший офицер-ракетчик, тяжело переживший распад СССР. "Последний герой" - спектакль о человеческом достоинстве, драме старшего поколения, о любви и верности, мужестве и долге.

"Пьеса написана прошлой весной и в какой-то степени завершает тетралогию, где главный персонаж - старик, который пребывает в состоянии то ли уныния, то ли отчаяния, борется, как в популярном телешоу, с обстоятельствами и временем, не может простить себе и окружающим потери Родины, каких-то жизненных смыслов. Много в нем черт от моих близких людей - ушедших и живых. Это тема, которая меня тревожит, и мне казалось, что это еще кого-то должно тревожить", - рассказал Тимофей Ильевский.

В отличие от трех других пьес тетралогии - "Западный форт", "Фокстрот" и "Пенаты" - "Последнему герою" повезло больше. Пьесу заметили на одном из драматургических конкурсов в Москве. Она попала в руки известному российскому театральному продюсеру Эдуарду Боякову, которого вскоре назначили художественным руководителем МХАТ имени М. Горького. Как оказалось, он давно искал героя новой, современной драмы. "Не психопата-бандита, не невротика-интеллектуала, не усталого олигарха, не фрондирующего хипстера, а героя прямого действия. Человека, который отвечает за выживание социума. Этого героя мы, простите за наглость, сегодня нашли. И предъявляем зрителю", - отметил Эдуард Бояков в одном из своих интервью.

Сценический вариант "Последнего героя" и трактовка личности главного персонажа несколько отличается от задуманного в пьесе. Тимофей Ильевский как театральный режиссер прощает некоторые вольности с текстом московскому коллеге. "Режиссер должен иметь определенные рамки свободы, в которых он может преломлять материал немного под другим углом зрения: вычленять одно и в какой-то степени завуалировать другое", - считает драматург.

По мнению некоторых московских театральных критиков, "Последний герой" обещает стать одной из самых значимых постановок именитого театра под руководством нового худрука. Премьера спектакля в МХАТ имени М. Горького намечена на 19 апреля.-0-