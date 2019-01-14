Михаил Финберг 16 января приглашает на концерт к 100-летию БССР

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный академический концертный оркестр Беларуси презентует 16 января в Минском городском дворце культуры праздничную программу, посвященную 100-летию образования БССР, сообщил корреспонденту БЕЛТА художественный руководитель коллектива народный артист Беларуси профессор Михаил Финберг.

"В концерте прозвучат песни, которые являются визитной карточкой страны. В их числе: "Белая Русь", "Коляда", "Касіў Ясь канюшыну", "Полька белорусская", "Зачараваная мая". Их исполнят ведущие солисты заслуженного коллектива Наталья Тамело, Валерия Грибусова, Руслан Мусвидас, Дмитрий Качаровский, Галина Громович, Алеся Державец, Татьяна Глазунова, Александр Соловьев, Егор Шаранков и Евгений Цимбалист", - рассказал Михаил Финберг.

По словам маэстро, для коллектива очень волнительно готовить эту программу. "Мы вспомним имена известных белорусских композиторов и поэтов, и скажем слова благодарности нашей стране. Приглашаю всех на наш концерт", - сказал он.-0-