ДОСЬЕ: Михаил Финберг: к 75-летию со дня рождения

Сегодня исполняется 75 лет со дня рождения народного артиста Беларуси, лауреата Государственной премии, профессора, одного из самых активных пропагандистов национальной музыки Михаила Финберга.

Михаил Яковлевич родился 21 февраля 1947 года в одном из красивейших городов Беларуси - Мозыре. С самого детства мальчик интересовался музыкой. В одном из интервью будущий артист вспоминал: "В 5 лет я почувствовал, что меня тянет к музыке. У нас на квартире жил один самодеятельный музыкант, он играл в духовом оркестре. Когда квартирант уходил из дома, я тайком брал его инструмент. Это был альт. Я старался выдувать какие-то звуки. А брат научил меня играть на маленьком барабане пионерские марши". Родители, заметив такую любовь Михаила к музыке, отдали его в музыкальную школу по классу скрипки. Так началась музыкальная карьера знаменитого дирижера.

Однако в музыкальное училище поступить с первого раза юноше не удалось. После пятой неудачной попытки он решил попробовать стать воспитанником военного оркестра в Курске. Играл на нескольких инструментах, но остановился на тромбоне. И только через несколько лет Михаил Финберг перевелся в Минское музыкальное училище в военный оркестр штаба БВО. Когда он стал лауреатом одного из конкурсов, то смог поступить в Белгосконсерваторию на первый курс по классу тромбона, которую окончил экстерном за четыре года.

Попав на работу в минский цирк, Михаил Финберг создал оркестр, который по мастерству стал лучшим в системе цирков страны. Он работал с выдающимися мастерами советского цирка - Юрием Никулиным, Олегом Поповым, Игорем Кио, Мстиславом Запашным, знаменитым Карандашом. Специально для них писал музыку, делал различные аранжировки.

21 февраля 1987 года Михаил Яковлевич был назначен художественным руководителем и главным дирижером Государственного оркестра симфонической и эстрадной музыки. В 2005 году оркестр получил статус национального, а в 2010 - академического.

Большую популярность в нашей республике и во многих странах ближнего и дальнего зарубежья оркестр приобрел благодаря "Славянскому базару в Витебске", программе "Поем вместе с оркестром", выступлениям по итальянскому телевидению, отмеченным Гран-при. Ко всему перечисленному необходимо добавить работу в концертном зале "Россия", а также участие в программе "Площадь звезд".

В знак признания большого вклада Михаила Финберга в укрепление творческих связей мастеров искусств России и Беларуси, высокого художественного и исполнительского мастерства оркестра в Москве была заложена "Звезда Михаила Финберга".

Творческая работа Михаила Финберга была отмечена орденом Франциска Скорины, благодарностью и специальной премией Президента Республики Беларусь, премией Союзного государства в области литературы и искусства, почетными грамотами Национального собрания Республики Беларусь, Министерства культуры Беларуси, министерств и ведомств Беларуси, творческих союзов. Он являлся почетным гражданином городов Мозырь и Несвиж.

В феврале 2012 года Михаилу Финбергу за особые заслуги в развитии Минской области, получившие широкое признание в регионе и за его пределами, было присвоено звание "Почетный гражданин Минской области".

11 декабря 2021 года на 75-м году жизни скончался великий белорусский музыкант. Церемония прощания с ним проходила в Белорусской государственной филармонии. Его похоронили на центральной аллее Восточного кладбища.

"Михаил Яковлевич не дожил два месяца до своего 75-летия и до 35-летия оркестра. Он всю жизнь в музыке, с детства. Он создал этот оркестр и инициировал присвоение ему самых высоких званий. Ни один оркестр страны не имеет такого звания, чтобы в совокупности и заслуженный, и академический, и национальный. Он особенно гордился званием национального, потому что оно было присвоено по распоряжению Президента. Оркестр каждые пять лет подтверждал звание своим трудом, активной деятельностью", - рассказали члены коллектива.

Заседание комитета по государственным премиям

Михаила Финберга называли "человек-оркестр" не только потому, что он был профессионалом с большой буквы, но и потому, что по-настоящему жил любовью к музыке.-0-