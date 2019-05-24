Миниатюры юных художников из Армении представят в галерее "Университет культуры"

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка детской миниатюрной живописи "Армения древняя, Армения вечная", приуроченная к Международному дню защиты детей, откроется 1 июня в художественной галерее "Университет культуры" в Минске, сообщила БЕЛТА директор галереи Марина Татаревич.

В экспозиции будут представлены 50 работ, созданных воспитанниками изостудии Дворца культуры имени Маркаряна города Степанаван (побратим Браслава). "Детская изостудия поддерживает и развивает национальный колорит в изобразительном искусстве. А работы, которые мы покажем, это результат творческого вдохновения, создания мотивации и совершенствования учебного процесса", - отметила директор галереи.

По ее словам, экспозиция показывает попытку юных художников отобразить в своем творчестве национальное достояние Армении. "Эта выставка успешно прошла во Франции, Италии, России и Монголии. Все детские работы выполнены с соблюдением многовековой армянской традиции написания миниатюр. Каждая картина поражает яркостью красок", - рассказала Марина Татаревич.

Армянская миниатюра занимает видное место в сокровищнице мирового изобразительного искусства, является воплощением художественного гения армянского народа.

Работы предоставил доктор этологии, профессор, поэт, переводчик Саак Антанесян. Организационную поддержку оказал благотворительный проект Armenian National Idea.

Выставка будет работать по 12 июня.-0-