Мининформ скорректировал порядок проведения национального конкурса "Искусство книги"

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство информации скорректировало порядок проведения национального конкурса "Искусство книги". Это предусмотрено постановлением Мининформа от 30 ноября 2020 года №8, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Министерство выступает организатором этого ежегодного конкурса. Он проводится для дальнейшего развития книжного искусства, повышения художественной культуры и уровня полиграфического исполнения белорусской книги, формирования ее положительного имиджа в стране и за ее пределами, выявления тенденций развития национального книжного дизайна, популяризации лучших достижений книгоиздательского комплекса.

Правом участвовать в конкурсе наделены издатели печатных изданий, зарегистрированные на территории Беларуси в установленном законодательством порядке, а также отдельные иллюстраторы, дизайнеры и фотохудожники книги по представлению издателя печатных изданий в соответствии с номинациями.

Информация о проведении конкурса размещается на официальном сайте Министерства информации не позднее чем за 30 календарных дней до начала, а сведения о его итогах, дате и месте проведения церемонии награждения публикуются там же в течение 5 рабочих дней после определения победителей.

Материалы на конкурс представляются по заявленным номинациям за год, предшествующий году проведения конкурса, не позднее 10 января. Решение о победителях в каждой номинации выносится не позднее 20 января. Победители конкурса награждаются дипломами и знаками-символами "Золотой фолиант".

Постановление вступило в силу после официального опубликования.-0-