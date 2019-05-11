Минкульт подвел итоги конкурса эскизных проектов памятника Якубу Коласу в Столбцах

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство культуры подвело итоги конкурса эскизных проектов памятника народному поэту Беларуси Якубу Коласу в Столбцах. Победил совместный проект авторского коллектива скульпторов Ивана Миско, Сергея Логвина, Владимира Пипина и архитекторов Владимира Архангельского и Александра Кобрусева, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

Конкурс проводился с целью определить наиболее выразительный образ классика белорусской литературы для создания памятника Якубу Коласу на его малой родине. В скором времени он появится в сквере по улице Центральная.

По результатам конкурса были также отмечены совместный эскиз Геннадия Лойко и Виталия Арабея, чья работа заняла второе место, и проект Владимира Слободчикова и Григория Гулякевича, который стал третьим.

Итоги конкурса подвели на закрытом заседании в Государственном литературно-мемориальном музее Якуба Коласа. В творческом состязании участвовали 15 проектов профессиональных скульпторов и архитекторов. Для сохранения анонимности авторов конкурсные материалы было пронумерованы. Конверты участников вскрылись после вынесения решения жюри по итогам конкурса. Победитель получил право на создание памятника, ориентировочная стоимость которого не может превышать Br200 тыс., выделенные из средств Столбцовского районного исполнительного комитета.

Организаторами конкурса выступили Министерство культуры, Минский областной и Столбцовский районный исполнительные комитеты.-0-