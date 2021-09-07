Минкультуры: для творческого роста молодежи в стране создана многоступенчатая система

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси создана многоступенчатая система по поддержке талантливой молодежи. Об этом сообщила консультант управления профессионального искусства Министерства культуры Людмила Монакова на пресс-конференции "Поддержка одаренной и талантливой молодежи: создание условий для творческого и интеллектуального роста" в пресс-центре БЕЛТА.

"Министерство культуры в своей деятельности уделяет большое внимание поддержке талантливой молодежи, созданию условий для творческого роста, - сказала Людмила Монакова. - Создана многоступенчатая система по сопровождению талантливой молодежи, реализуются меры, нацеленные на создание благоприятных условий для раннего выявления юных талантов, условий для их творческой реализации".

Как отметила консультант, одним из важных элементов является проведение конкурсов и фестивалей на уровне городов, районов, областей, республики, а также международного уровня. "В конкурсах участвуют разные возрастные категории: учащиеся детских школ искусств, учреждений среднего специального образования, студенты учреждений высшего образования, молодые работники культуры, творческие работники до 31 года по разным видам искусств", - подчеркнула она.

Непосредственно при поддержке Минкультуры проводятся международные, республиканские конкурсы, осуществляются творческие проекты, направленные на повышение уровня профессионального мастерства учащихся и педагогов. Так, в 2020-2021 годах состоялись республиканские конкурсы исполнителей фортепианной музыки, вокалистов имени С.Монюшко, исполнителей на цимбалах, на народных инструментах имени И.Жиновича.

В Беларуси действует специальный фонд Президента по поддержке талантливой молодежи. Его целями является финансирование мероприятий, направленных на создание условий становления, развития, обучения творческих дарований. За более чем 25 лет работы поощрения удостоены 4322 представителя молодежи и 338 коллективов. Гранд-премию присуждали 421 представителю молодежи и 58 коллективу. Материальная помощь оказывалась 1497 соискателям. В том числе в первой половине этого года поощрения специального фонда получили 138 человек и 24 коллектива.

"Неотъемлемая часть работы фонда - банк талантливой молодежи, который создан в целях развития интеллектуального и творческого потенциала молодых людей, создания условий для ее плодотворной деятельности. По состоянию на 1 сентября этого года в нем содержатся сведения о 689 гражданах и 248 коллективах. В архивы банка занесены сведения о 2285 представителях, - рассказала Людмила Монакова. - Представители имеют ряд преимуществ, которые закреплены в законодательных актах Беларуси. Это целенаправленная поддержка государства тех, кто уже на определенном этапе показал свои способности и достижения".-0-