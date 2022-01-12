Минкультуры: Мулявин обогатил народное песенное творчество и эстрадную музыку

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В день рождения народного артиста, основателя ансамбля "Песняры" Владимира Мулявина министр культуры Анатолий Маркевич встретился с дочерью музыканта Мариной Мулявиной. На встрече в Минкультуры также присутствовали руководитель литейного дома "Дубровин" (Екатеринбург, Россия) Иван Дубровин и музыковед, автор книги "Белорусская эстрада. Ностальгический дивертисмент. История эстрады Белорусской государственной филармонии. 1930-1980-е годы" Ольга Брилон. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе министерства.

"На встрече с теплом вспоминали основателя ансамбля "Песняры". Был отмечен его великий вклад в национальное музыкальное искусство. Владимир Мулявин отличался особым стилем, который смог дополнить и обогатить народное песенное творчество и эстрадную музыку", - подчеркнули в ведомстве.

Анатолию Маркевичу передали юбилейную медаль, изготовленную литейным домом "Дубровин", которым также был выполнен в бронзе памятник народному артисту, установленный в Минске на бульваре имени Мулявина за Белорусской государственной филармонией. "Это первая медаль, посвященная основателю ансамбля "Песняры". На медали из латуни запечатлен его портрет. В основе - снимок великого музыканта, сделанный известным фотографом, другом Владимира Мулявина Михаилом Маругой, и изречение музыканта "Песняр - это образ жизни, мышления", - рассказали в пресс-службе.

Сегодня торжественно возложили цветы к памятнику знаменитому музыканту. В церемонии участвовали министр культуры, генеральный директор Белгосфилармонии Александр Никита, художественный руководитель филармонии Юрий Гильдюк и сотрудники Музея Владимира Мулявина.

В память о творчестве великого музыканта этим вечером в Белгосфилармонии пройдет "Концерт в день рождения Владимира Мулявина", где прозвучат лучшие композиции "Песняров". Начало в 19.00.-0-