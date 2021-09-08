Минкультуры объявило дополнительный конкурсный отбор концепций концертных программ

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объявлен дополнительный конкурсный отбор сценариев и эскизов концертных программ, сообщили БЕЛТА в Министерстве культуры.

"Для подготовки на высоком творческом уровне культурных программ мероприятий, посвященных празднованию Нового 2022 года и Рождества Христова, Министерство культуры объявляет дополнительный конкурсный отбор сценариев и эскизов художественного оформления торжественной церемонии вручения премий Президента "За духовное возрождение", специальных премий Президента деятелям культуры и искусства и специальных премий Президента "Белорусский спортивный Олимп" и концерта мастеров искусств в честь лауреатов в первой половине января 2022 года во Дворце Республики в Минске", - рассказали в ведомстве.

К участию в отборе приглашаются режиссеры-постановщики театрально-зрелищных организаций и организаций культуры, студенты и учащиеся учреждений образования в сфере культуры, обучающиеся по специальностям "режиссура театра", "режиссура праздников", "искусство эстрады (режиссура)" и родственным специальностям, а также иные лица, имеющие опыт проведения культурных мероприятий и заинтересованные в подготовке культурной программы данных мероприятий.

"Концепция должна включать в себя изложение идеи и сюжетной линии, структуры построения концертной программы (эпизоды, блоки при их наличии), предложения по творческим коллективам и исполнителям, планируемым для привлечения к участию в концертной программе, а также по художественным и технологическим решениям, спецэффектам, планируемым к использованию при подготовке художественного оформления Дворца Республики и концертных номеров, предложения по составу режиссерско-постановочной группы мероприятия, а также информацию об авторе концепции с указанием контактных данных", - отметили в Минкультуры.

В случае выбора сценария и художественного оформления для подготовки и проведения культурного мероприятия их авторы (коллектив авторов) должны быть готовы взять на себя формирование режиссерско-постановочной группы и работу по подготовке и проведению мероприятия, а также по реализации замечаний и предложений организаторов культурного мероприятия, возникающих при его подготовке и проведении.

Материалы нужно предоставить до 23 сентября в электронном виде на адреса ministerstvo@kultura.by, 03-4@kultura.by с приложением краткого резюме и контактных данных автора сценария, режиссера-постановщика, художника-постановщика (с обязательным указанием мобильного телефона и адреса электронной почты).

Подробную информацию об условиях участия можно найти на сайте Минкультуры.-0-