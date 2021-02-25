Минкультуры объявило конкурс режиссерских концепций гала-концерта "Славянского базара"

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство культуры объявило конкурсный отбор режиссерских концепций гала-концерта мастеров искусств Беларуси на XXX Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске". Об этом БЕЛТА сообщили в министерстве культуры.

"К участию в отборе приглашаются режиссеры-постановщики театрально-зрелищных организаций и организаций культуры, студенты и учащиеся учреждений образования, обучающиеся по специальностям "режиссура театра", "режиссура праздников", "искусство эстрады (режиссура)" и родственным специальностям, а также те, кто имеет опыт проведения культурных мероприятий и заинтересован в реализации своих творческих идей на одном из крупнейших фестивалей Европы", - отметили в министерстве.

Организаторы определили некоторые рекомендации по подготовке режиссерской концепции. Так, например, конкурсантам необходимо отразить в программе концерта тематику Года народного единства, а также важные события в общественной и культурной жизни страны 2020 года, показать лучшие достижения белорусского музыкального, хореографического, эстрадного искусства в разных жанрах. Предложенные идеи должны быть возможными для реализации в условиях Летнего амфитеатра в Витебске. Приветствуется использование современных технологий и спецэффектов при подготовке концертных номеров.

"Концепция должна включать в себя изложение идеи и сюжетной линии, структуры построения концертной программы (эпизоды, блоки при их наличии), предложения по творческим коллективам и исполнителям, планируемым для привлечения к участию в концертной программе, художественным и технологическим решениям, спецэффектам, а также по составу режиссерско-постановочной группы мероприятия. Должна быть информация об авторе концепции с указанием контактных данных", - подчеркнули в министерстве.

Материалы необходимо отправлять на электронные адреса: ministerstvo@kultura.by, 03-3@kultura.by.

Консультацию можно получить по телефону 8 (017) 204-86-09 или по электронной почте: 03-3@kultura.by.-0-