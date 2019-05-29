Минкультуры объявило конкурс сценариев игровых фильмов "Моя Беларусь"

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский конкурс сценариев фильмов в игровой форме "Моя Беларусь" проводится с 27 мая по 31 августа. Такая информация размещена на сайте Министерства культуры, сообщает БЕЛТА.

К участию в конкурсе приглашаются авторы сценариев полнометражных игровых фильмов - граждане Беларуси, а также иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в республике. "Заявки принимаются Министерством культуры по 31 августа в электронном виде, а также на бумажном носителе. Максимальный объем сценария полнометражной ленты для киноверсии (одна серия) - 120 страниц, для телевизионного сериала - 80 страниц на каждую серию. Также к каждому сценарию должен добавляться синопсис объемом до 4 страниц. Один автор имеет право подавать на конкурс не более одного сценария", - рассказали в Минкульте.

Творческое соревнование проводится по номинациям "Жизнь современной Беларуси", "Легенды спорта", "Тайны человеческих отношений", в каждой из них может быть определено до трех победителей (первое, второе, третье место).

Подведет итоги конкурса отборочная комиссия, в состав которой войдут писатели, представители кинопроизводства и кинопрокатных организаций, редакций телевизионных средств массовой информации, кинокритики и киноведы. Они будут оценивать представленные сценарии на соответствие теме конкурса и наличие оригинальных творческих идей, а также создание позитивного образа Беларуси.

Победители в каждой номинации получат денежные премии в размере: за первое место - 50 базовых величин (1 БВ сейчас - Br25,5), за второе - 40, за третье - 30.

Конкурс "Моя Беларусь" проводится для отбора высокохудожественных сценариев для создания игровых фильмов, выявления и поддержки талантливых авторов.

Организаторами выступают Министерство культуры и Национальная киностудия "Беларусьфильм". -0-