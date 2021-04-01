Минкультуры объявило о приеме заявок на Национальную театральную премию

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с многочисленными просьбами о продлении сроков принятия заявок на участие в Республиканском конкурсе театрального искусства "Национальная театральная премия", поступивших в адрес Министерства культуры, принято решение о проведении конкурса в 2021 году и отмене итогов отборочного тура 2020 года. Об этом БЕЛТА сообщили в Минкультуры.

"Конкурс проводится по секциям "Театр драмы", "Театр кукол", "Музыкальный театр", "Спектакль для детей и юношества" в два этапа. Первый является отборочным и проходит с 1 по 30 апреля. На втором подводятся итоги конкурса и определяются его победители, он проводится в сроки, установленные оргкомитетом", - уточнили в министерстве.

В конкурсе могут принимать участие театрально-зрелищные организации Беларуси, другие организации культуры различных форм собственности, индивидуальные предприниматели, осуществляющие творческую деятельность, связанную с постановкой спектаклей, учреждения образования в сфере культуры со спектаклями, премьера которых в Беларуси состоялась с 1 января 2018 года и до даты начала конкурса.

"Основными критериями оценки спектаклей являются высокий художественный уровень и наличие оригинальных творческих идей, способствующих развитию национального театрального искусства. На конкурсе также присуждаются специальные премии "За вклад в развитие театрального искусства Беларуси" и "За поддержку театрального искусства Беларуси". Выдвижение соискателей специальных премий могут осуществлять государственные и негосударственные театры; другие организации культуры, которые занимаются профессиональной творческой деятельностью в области театра; учреждения образования в сфере культуры; общественные объединения "Белорусский союз театральных деятелей", "Белорусский союз литературно-художественных критиков", "Белорусский союз кинематографистов", "Белорусская гильдия актеров кино"; организаторы, дирекции, оргкомитеты международных и республиканских театральных фестивалей, которые проводились в Беларуси в течение конкурсного периода", - рассказали в ведомстве.

Материалы в электронном виде для участия в конкурсе и на соискание специальных премий направляются до конца апреля на электронный адрес: ministerstvo@kultura.by.-0-