Минкультуры определило трех победителей конкурса режиссерских экспликаций

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подведены итоги конкурса режиссерских заявок (экспликаций), проводившегося Министерством культуры в 2021 году. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ведомства.

Жюри в составе театральных критиков, искусствоведов, режиссеров, преподавателей вузов, имеющих опыт в сфере профессионально-театрального искусства, определило трех победителей.

Так, отмечен спектакль "Вишневый сад" театрального проекта "ТриТформаТ", режиссер - Татьяна Самбук. Гродненский областной театр кукол (еще один победитель) представлял на конкурс спектакль "Гадкий утенок" режиссера Валерия Карышева. Национальный академический театр имени Янки Купалы отличился презентацией постановки "Р+Д = Любовь!" по мотивам пьесы Уильяма Шекспира "Ромео и Джульетта", режиссер - Даниил Филиппович.

Постановка спектаклей будет осуществлена при финансовой поддержке Министерства культуры в 2022-2023 годах.-0-