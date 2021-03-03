Минкультуры проведет конкурс на лучшее изображение для социальной рекламы

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В целях создания социальной патриотической рекламы, направленной на вовлечение творческой молодежи в общественно-полезную деятельность и на консолидацию нашего общества, Министерство культуры объявило конкурс на лучшее изображение (рисунок, эскиз) для социальной рекламы "Наша культура". Об этом БЕЛТА сообщили в ведомстве.

Прием заявок и конкурсных работ начнется 10 марта и продолжится по 20 апреля. "Материалы для участия в конкурсе необходимо отправлять на электронную почту: expo@bdam.by с обязательной пометкой "На конкурс "Наша культура". К участию приглашаются авторы и соавторы в возрасте до 31 года", - сказали в министерстве.

Подробное положение и заявка размещены на сайте Министерства культуры в рубрике "Конкурсы и мероприятия".-0-