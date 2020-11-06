Минкультуры рассказало о возврате билетов на кинофестиваль "Лістапад"

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за отмены XXVII Минского международного кинофестиваля "Ліcтапад" денежные средства за приобретенные билеты на фестивальные фильмы, а также на церемонии открытия и закрытия кинофестиваля возвращаются с сегодняшнего дня. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве культуры.

Необходимо обращаться в кассы кинотеатров, в которых приобретались билеты, либо к электронному онлайн-сервису по продаже билетов (если билет приобретался через операторов Ticketpro, Kvitki, Bileti, Kassy и др.)

Денежные средства возвращаются в полном объеме и в том виде, в котором были внесены покупателем.-0-