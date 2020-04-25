Минкультуры во время субботника благоустроило территорию Музея народной архитектуры и быта

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коллектив Министерства культуры во главе с министром Юрием Бондарем во время республиканского субботника сегодня благоустраивал территорию Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта в агрогородке Озерцо Минского района. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила пресс-секретарь ведомства Илона Немова.

"Это традиционное место для аппарата Министерства культуры. Каждый год мы помогаем музею подготовиться к летнему сезону. Женщины сегодня расчищали территорию от мусора и листьев, а мужчины делали заборы. Работе помогала солнечная погода", - рассказала Илона Немова.

По ее словам, во время субботника были приняты все необходимые меры безопасности. "Это и личная гигиена, и социальное дистанцирование, - подчеркнула пресс-секретарь. - Ведомством собраны и перечислены средства, которые пойдут на подготовку детских оздоровительных лагерей к летнему сезону, благоустройство населенных пунктов, а также восстановление историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны".-0-