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Культура
11 сентября 2020, 09:35

Минск к своему празднику предстанет на полотнах художников в НЦСИ

Минск. Фото из архива
Минск. Фото из архива

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка, посвященная Дню города Минска, из коллекции Национального центра современных искусств Беларуси откроется в этом учреждении 12 сентября. Об этом БЕЛТА сообщили организаторы.

"Город всегда являлся одной из тем, которая позволяла художникам в полной мере выразить свой творческий потенциал. Городская среда дает несчетное количество сюжетов и мотивов. Творцы стремятся передать настроение утреннего или вечернего города, атмосферу улиц, блеск дождливых мостовых или тишину заснеженных площадей на свойственном им языке", - отметили в НЦСИ.

Выставка представит работы Георгия Скрипниченко, Владимира Толстика, Павла Масленникова, Виталия Цвирко и других ярких представителей отечественного искусства. "Экспозиция дает возможность посмотреть на город глазами мастеров и сравнить, каким он был и каким стал за годы, прошедшие после написания полотен. Кроме того, можно увидеть, как знакомые места и улицы становятся объектами художественного сопереживания, почувствовать причастность к многовековой истории места", - рассказали организаторы.

По их словам, городской пейзаж - это своеобразная историческая летопись. "С помощью картин художник оставляет информацию о мире, документирует момент жизни целого города или его фрагмента. В Минске всегда было много ярких событий и интересных людей, которые делали его лучше. Сегодня столица - это современный, развитый город, который является украшением и гордостью Беларуси", - подчеркнули они.

Выставка будет работать по 11 октября.-0-

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