Минск на старых снимках и редкие фотоаппараты можно увидеть в галерее Савицкого

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Занимательная фототехника", посвященная истории создания фотоаппарата, проходит в Художественной галерее Михаила Савицкого, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

"Сегодня, когда фотокамера есть с собой у каждого, невозможно представить повседневную жизнь человека без фотографии. За свою двухсотлетнюю историю фотоаппарат прошел путь от громоздкой камеры-обскуры до встроенных в смартфоны фотокамер, помещающихся на кончике пальца. Наша выставка демонстрирует ключевые этапы этого пути, позволяет погрузиться в разнообразие процессов создания фотографии и понять принципы работы фотоаппаратов самых разных конструкций", - рассказали в галерее.

В экспозиции представили широкий спектр моделей фотоаппаратов, среди которых техника, произведенная в Германии, Японии, СССР, Польше, США, Франции, Китае, Великобритании. Наиболее ранние из представленных фотоаппаратов датируются первым десятилетием ХХ века (стереофотоаппарат Le Glyphoscope 1905 года), наиболее поздние - концом ХХ века.

Среди предметов есть редкие образцы: проектировочные модели фотоаппаратов "Зенит", стереофотоаппараты для съемки трехмерных изображений, фотоаппараты редкой конструкции - микрофотоаппараты, фотоаппарат в форме часов. Большая часть предметов иллюстрирует этап развития фототехники 1930-1980-х годов.

Организаторы предлагают обратить внимание на фотографии Минска 1980-х годов в работах Вадима Качана, а еще на оригинальные фотокарточки с видами города столетней давности, образцы приспособлений для проявки фотографий, стереопары и другие предметы из коллекции Музея истории города Минска.

Посетители "Занимательной фототехники" смогут посмотреть на объемное фотоизображение через стереоскоп и сделать снимок на фоне Минска начала ХХ века.

Выставка работает до 17 февраля.-0-