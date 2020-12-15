Минская духовная академия приглашает на выставку, приуроченную к 85-летию митрополита Филарета

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Сердце милующее", посвященная 55-летию архиерейской хиротонии и 45-летию возведения в сан митрополита Филарета, Почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси, а также 85-летию со дня его рождения, открылась сегодня в Минской духовной академии, передает корреспондент БЕЛТА.

В экспозиции представлены литературные труды митрополита Филарета, выпущенные в разные годы служения, а также продукция Национального банка Беларуси и РУП "Белпочта", посвященная иерарху. Также среди экспонатов есть и ранее не публиковавшиеся фотоматериалы о жизни и деятельности Патриаршего Экзарха. Как отметили организаторы, они не ставили перед собой задачу собрать все имеющиеся работы митрополита. Посетители смогут увидеть только те произведения, которые есть в фонде библиотеки духовной академии.

"Выставка представлена книгами Владыки, начиная от тех, которые были изданы в 1980-1990 годах, и заканчивая юбилейными изданиями этого года. Через все его книги проходит тема любви к Богу и ближнему, а также тема его преданного служения Беларуси", - отметили организаторы.

По словам митрополита Минского и Заславского Вениамина, Патриаршего экзарха всея Беларуси, выставка является показателем того, что труды митрополита Филарета должны быть ориентиром для подрастающего поколения. "Роль служения для Беларуси Владыки сложно переоценить. Белорусская церковь приобрела силу при его служении и сейчас стоит задача, чтобы продолжать то доброе, что заложил митрополит Филарет", - подчеркнул он.

"Митрополит Филарет является отцом-основателем всех важнейших направлений церковной жизни Беларуси. С его деятельностью непосредственно связаны оформление церковного статуса Белорусского экзархата и общей административной структуры Белорусской церкви, становление миссионерского и социального служения, сложившаяся на сегодня система взаимодействия церкви и государства по целому ряду важнейших направлений сотрудничества, создание развернутой системы богословского и теологического образований", - отметил ректор Минской духовной академии архимандрит Сергий (Акимов).

Организаторами выставки являются библиотека Минской духовной академии и приход храма святого благоверного князя Александра Невского в Минске. Посетить выставку можно по 31 января 2021 года.-0-