20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. XXVII Минская международная книжная выставка-ярмарка пройдет 5-9 февраля в комплексе по проспекту Победителей, 14, сообщили БЕЛТА в Министерстве информации.

Книжная выставка-ярмарка в Минске - одна из самых крупных на постсоветском пространстве, она открывает международный календарь книжных форумов и является своего рода отчетом о работе книгоиздателей Беларуси за прошедший год. Этот знаковый форум имеет свои отличительные особенности в культурном и идеологическом плане.

"Исторически сложилось так, что Беларусь является гостеприимной страной, где можно познакомиться с обычаями многих народов. У нас дружно живут представители многих национальностей, их культурное многообразие служит взаимному обогащению. Наша страна стала примером миролюбия, толерантности, межнационального братства. Исходя из этих посылов формируется и программа Минской международной книжной выставки-ярмарки", - рассказали в министерстве.

Мероприятия пройдут не только на площадках выставочного комплекса, но и в книжных магазинах, библиотеках, музеях. Состоятся презентации, автограф-сессии, встречи с авторами, мастер-классы и многое другое.

Организаторы - Министерство информации, Минский городской исполнительный комитет, Министерство иностранных дел, Министерство образования, Министерство культуры, Союз писателей Беларуси, ОАО "Белкнига", ПК ООО "Макбел".-0-