10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. XXVI Минская международная книжная выставка-ярмарка пройдет 6-10 февраля в административном комплексе по проспекту Победителей, 14, сообщили БЕЛТА в Министерстве информации.

Книжный форум будет посвящен Году малой родины и II Европейским играм, а также юбилеям классиков белорусской литературы и памятным историческим датам Беларуси.

Впервые выставка будет проводиться не только на площадках выставочного комплекса, но и в книжных магазинах, библиотеках и музеях, будут организованы литературные экскурсии, поэтические маршруты и тематические семинары. Планируется обсудить мировые тенденции в оформлении книг, краудфандинг, литературную критику и блоггинг, работу в социальных сетях и другие вопросы книжной отрасли.

Во время выставки организуют встречи с авторами, издателями, художниками, презентации книг, круглые столы, автограф-сессии, мастер-классы, будет работать детская площадка. Экспозиция "Печатный двор XVI века" продемонстрирует уникальную обстановку старинного печатного двора.

Кроме того, состоится международный симпозиум литераторов "Писатель и время" 6-7 февраля с участием авторов из стран ближнего и дальнего зарубежья, а также семинар молодых литераторов и переводчиков.

На центральной площадке пройдет торжественная церемония награждения победителей 58-го национального конкурса "Искусство книги" и конкурса молодых литераторов "Першацвет".

В этом году почетным гостем форума станут Соединенные Штаты Америки.

Организаторами XXVI Минской международной книжной выставки-ярмарки выступают Министерство информации, Минский горисполком, Союз писателей Беларуси. Соорганизаторы: Министерство иностранных дел, Министерство образования, Министерство культуры, ОАО "Белкнига", ПК ООО "Макбел".-0-