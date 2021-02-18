Минский книжный форум должен привлекать еще больше государств и издательств - Рапота

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская книжная выставка-ярмарка должна шириться и привлекать к участию еще больше государств и издательств, заявил сегодня журналистам государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.

"Выставке я желаю шириться и впредь, развиваться, привлекать как можно больше государств и издательств, а также всегда быть предметом особого внимания культурной общественности России и Беларуси", - отметил Григорий Рапота.

Отвечая на вопрос журналистов о том, меняется ли выставка из года в год, Григорий Рапота ответил: "На мой взгляд, какая-то основа должна постоянно сохраняться. Это не значит, что не должно быть вариаций. Основа должна быть еще и потому, что посетители выставки, ее участники привыкают к определенному формату. Когда он резко меняется, то создается хаотичное движение, которое может уменьшить интерес к выставке", - подчеркнул он. По его словам, изменения и дополнения должны быть в насыщении выставки.

"Для нас всегда большая честь участвовать в таком замечательном форуме, который происходит сегодня. Каждый год мы также отчитываемся об издательской деятельности в рамках Союзного государства. Мы сосредотачиваем свое внимание на том, чтобы осветить те сферы истории, современной жизни, культуры, науки, техники, которые связывают наши два государства, отразить их в наших изданиях. С нашей литературой вы сможете ознакомиться на стенде, увидеть воочию, чем мы занимаемся", - рассказал Григорий Рапота.

Сегодня в административном комплексе по проспекту Победителей, 14 открылась XXVIII Минская книжная выставка-ярмарка. Она собрала 281 экспонента из 20 стран. Свои экспозиции представят Россия, Казахстан, Иран, Венесуэла, Палестина, Австрия, Пакистан, Турция, Германия. По просьбам посетителей в этом году режим работы увеличен на один час: с 10.00 до 20.00, в последний день - до 18.00.

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой участникам и посетителям выставки рекомендуется соблюдать масочный режим и дистанцирование.

В театрах и кинотеатрах, на телеканалах в дни работы ярмарки покажут фильмы, спектакли по произведениям известных писателей Беларуси и других стран. Все желающие смогут доехать до места проведения на традиционном поэтическом автобусе, который будет курсировать от станции метро "Немига" до выставочного комплекса на проспекте Победителей, 14, и одновременно услышать в пути произведения знаменитых авторов. Проезд на нем будет бесплатным, как и вход на сам книжный форум. Ожидается, что его посетят около 50 тыс. жителей и гостей столицы.-0-

Фото Оксаны Манчук