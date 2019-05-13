Минский областной краеведческий музей 17 мая организует турпоход в СССР

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский областной краеведческий музей 17 мая приглашает принять участие в акции "Ночь музеев", сообщили корреспонденту БЕЛТА в учреждении.

Программа начнется в 17.00 с открытия выставки живописи "Абуджэнне" художника Леонида Гришука. С 18.00 начнут работать детские площадки. Для ребят подготовили мастер-классы "Художественный взрыв в молоке", "Монотипия", "Нарисуем картину вместе длиной 10 м!" по созданию открыток с использованием различных техник рисования. Деты сыграют в настольные игры, посмотрят старые мультфильмы, разгадают загадки о животных в зале природы, поучаствуют в конкурсах с аниматором. Гости постарше в это время могут попробовать свои силы в занимательной викторине "Назад в СССР".

Час спустя на широком крыльце музея откроется танцевальная площадка. Традиционным танцам обучит этнографический клуб "Кола".

В 20.00 в музейном дворике можно отправиться в "Турпоход в СССР". В программе - песни у костра под гитару, конкурсы, игры, призы самым активным.

В течение всего дня будет проходить квест "По страницам истории…".

Всего в Минской области 17-18 мая состоится около 70 мероприятий, приуроченных к международной акции "Ночь музеев".-0-